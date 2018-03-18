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Bahçeli'den 100 il 1000 ilçe temennisi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 12. Olağan Büyük Kurultayı’nda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, “2023'e 100 İl 1000 İlçe ile daha güçlü gireceğiz” sözleri Alanya'da büyük sevinç oluşturdu.

Bahçeliden 100 il 1000 ilçe temennisi

18 Mart 2018 17:07

MHP 12. Olağan Büyük Kurultay'ı Ankara Spor Salonu'nda delegeler ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de büyük kurultaya katılarak oyunu kullandı. 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari sistemle Türkiye daha da güçlenecek” sözleri büyük alkış aldı.

Bahçeli'den il ve ilçe müjdesi

Genel Başkan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı’ndaki konuşmasında il ve ilçe sayılarının arttırılacağını müjdeledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhuriyetin 100. yılında büyükşehirleri kapsayacak şekilde 100 il ve 1000 ilçeden oluşan bir idari sistemle ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır, inanıyorum ki mutlaka çıkacaktır” dedi.

Yücel: "yeni illerin arasında Alanya'da olacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin il ve ilçe sayılarının arttırılacağının müjdesini vermesi Alanya'da büyük sevinçle karşılanırken, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Her zaman Alanya'nın il olmasını destekleyen Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 100 il müjdesinin içinde mutlaka Alanya'da olacaktır” diye konuştu.  

Etiketler: bahçeli

 

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