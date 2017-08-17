Bahçeli’den 17 Ağustos Marmara depremi mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, “Tarihin bazı an ve kesitlerinde hayat susar, insan sükut eder, yalnızca felaket seslenir, acı dile gelir. 17 Ağustos 1999 tarihi işte böyledir. 18’nci yıldönümünde Büyük Marmara Depremini hüzünle hatırlıyoruz. Umutların, hayallerin kartondan şato gibi devrilmesine hala hayıflanıyoruz.

Tam 18 yıl evvel, dile kolay, 17 bin 373 insanımızı kaybetmiştik. 48 bin 901 insanımız yaralanmıştı. Deprem özlemlerimizi yutmuştu. 96 bin 796 konut ile 15 bin 939 işyeri ya yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Tablo vahim, facianın vanası ardına kadar açık, yıkım kahrediciydi!” ifadelerini kullandı.

“İnsanüstü gayret sarf etmiş, geceyi gündüze katmıştık”

Bahçeli, “Yılların ihmaller zinciri, alınması gereken tedbirlerdeki gevşeklik, müteahhit zaafları, kentleşmedeki çarpıklıklar birleşti, üzerimize düştü. Her türlü olumsuz şartlara rağmen, 57’nci Cumhuriyet Hükümeti’nde sorumluluk alanımıza giren işleri süratle yapmış, yaraları sarmıştık. Depremin açtığı dipsiz kuyuyu örtmek, feryatları dindirmek, enkazı kaldırmak amacıyla insanüstü gayret sarf etmiş, geceyi gündüze katmıştık. MHP’nin uhdesinde bulunan bakanlıklar, 17 Ağustos Büyük Marmara Depreminin yaralarını sarmak için Allah var ya çok çalışmış, çok çabalamıştı. Şehirlerimizi canlandırmış, insanımızın elinden tutmuş, kıt imkanlarla büyük bir seferberlik ruhuyla afetin yıkıntılarını temizlemiştik” dedi.

“Zaman, ön ve önlem alma zamanıdır”

“Deprem konusunda fuzuli ve mekanik cümlelerle konuşmaya gerek yoktur” diyen Bahçeli, “Zaman, ön ve önlem alma zamanıdır. Tedbir takdiri bozar mı? Bozmaz. Ama tedbirsizliğin de akılsızlık, ahmaklık, cehalet, felaketlere davet olduğu açık seçik bir gerçektir. Alalım tedbiri, edelim tevekkülü, bırakalım takdire. Bilelim ki, deprem değil; sağlıksız, ilkel, malzemeden çalınarak yapılan binalar öldürür. Çok dikkat edelim ki, bilimsel çalışmalar Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen depremlerin batıya kaydığına işaret etmektedir. 1900’lü yılların başından bugüne kadar meydana gelen 6 bine yakın deprem hazırlıksızlıktan, binalardaki zayıflıktan can kaybına yol açmıştır. Uyarıyla sürekli dillendirilen İstanbul depremi, Allah muhafaza, gerçekleşse doğabilecek feci sonucun boyutu korkunç olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz”

Bahçeli mesajında, “Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Atıl değil; aktif, mücadeleci bir şekilde olası depremin hasarını en aza çekmenin yollarını bulmalıyız. 2012’de başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği talana, yalana, ranta, vurguna, yağmaya izin vermeden genişletilmeli, yaygınlaştırılmalıdır. Geçmişle kavga etmeden, siyasi çetele tutmadan, suçlu arayışına girmeden, gelecek planlanmalı, enkaz üzerinde siyaset yapılmamalıdır.

Gölcük, Kocaeli, Yalova, Sakarya’da tarifi olmayan kederler yaşadık, ama istikbalde aynı acılar telafi edilerek tekrarlanmamalıdır. 2030’a kadar 7 milyona yakın konutun yeniden yapımı söz konusudur. Bu rakamı artırmanın, tarihi geriye çekmenin çarelerine bakmalıyız” dedi.

“Allah milletimizi görünür, görünmez bütün musibetlerden korusun”

Bahçeli, “17 Ağustos 1999 başta olmak üzere, tüm depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Allah milletimizi görünür, görünmez bütün musibetlerden korusun. Depremden değil, kayıtsızlık, kararsızlık ve hazırlıksızlıktan ürkelim. Japonya’da tek tük yaralanmaya neden olan bir depremin, ülkemizde nasıl oluyor da binlerce insanımızın hayatına kast ettiğini düşünelim” ifadelerini kullandı.