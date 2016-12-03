Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli kardeşlerimizle ilgili sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine, yeni baştan gözden geçirilmesine öncelikle vesile olmaktadır. Engelli olmak kabahat, kusur, eksiklik veya acziyet değildir. Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir. Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdandaki lekelerdir. Engelli kardeşlerimizin, hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürebilmeleri, kendi kendilerine yetebilecek kıvam ve kabiliyete sahip olabilmeleri başlıca hedefimizdir" dedi.

"Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak insani ve hukuki mükellefiyettir. Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak başta siyasi iktidar olmak kaydıyla herkesin gaye ve görevleri arasındadır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır" diyen Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultusunda hiç kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılamayacaktır.Bu nedenle engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar açık tutulmalıdır. Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır. Milliyetçi Hareket Partisi engelli kardeşlerimizin samimiyetle ellerinden tutacak, her zaman yanlarında duracaktır. Bu kardeşlerimizin meselelerini çözmek, talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amaçlarımız arasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe engelli kardeşlerimiz hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak, umutları boşa çıkmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm engelli kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, hepsine birden huzur, başarı ve esenlik dolu yıllar diliyorum. Onları sadece bugün değil, nefes alıp verdiğimiz her an hatırımızdan çıkarmadığımızı, çıkarmayacağımızı özellikle bilmelerini ümit ve temenni ediyorum."