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Bahçeli'den, Abdullah Gül'e çağrı

Abdullah Gül'ün çatı aday olacağına ihtimal vermediğini söyleyen MHP Lideri Bahçeli, ''Olursa kardeşlik hukukuna ihanet eder, Erdoğan'a 'Kardeşin olarak adayım sensin' demeli" diye konuştu. Bahçeli, seçimlere girme hakkını elde eden İYİ Parti'nin de CHP'den geçen 15 milletvekilini geri göndermesi gerektiğini söyledi.

Bahçeliden, Abdullah Güle çağrı

27 Nisan 2018 13:04

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı adaylığı iddiasını ''Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum’ demeli'' sözleriyle değerlendirdi.

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Erdoğan’ın Gül’ün adaylığını açıklamasını hatırlatan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

''Tabii kardeşim Abdullah Gül ifadesi ile takdimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır sadakat vardır sevgi vardır saygı vardır. Bunu dikkate almak lazımdır. Erdoğan'ın yanına gidip 'Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin, bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum.' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini sıfırlamış olur.''

Bahçeli, Gül'le ilgili iddiaların bir projenin parçası olduğunu söyleyerek, ''Aday olursa kardeşlik hukukuna ihanet eder'' dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Gül'ün iddialar karşısında sessiz kalmasına "Benim aday olma niyetim yoktur' demesi gerekiyor'' sözleriyle tepki gösterdi.

15 CHP'LİNİN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞİ

Bahçeli'nin gündeminde 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye katılması da vardı.

MHP Lideri bu konuda ''Nazik davranış, bizi kurtarıcı, bize yardımcı olacak yaklaşımından dolayı CHP'ye demokrasi adına teşekkür ediyorum' diyerek 15 milletvekilini geldiği yere gönderip boynu bükükler oyununa son vermek lazım'' değerlendirmesinde bulundu.

 

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