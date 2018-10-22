Bahçeli'den af açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da metro açılışında yaptığı konuşmada af konusuna ilişkin sözleri üzerine açıklamada bulundu. Bahçeli, “Sayın Cumhurbaşkanının Üsküdar - Çekmeköy - Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?' ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: ‘Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?' Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır.

Uyuşturucuyla en çok mücadele veren, bu uğurda her türlü imkanıyla fedakarlık gösteren ‘birileri' diye tabir edilen Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir. Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış, fuzuli bir demagojidir. Kanun teklifimiz 24 Eylül 2018 Pazartesi günü TBMM'ne sunulmuştur. Şu anda Adalet Komisyonunda görüşülmeyi beklemektedir.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir. Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur. Milletin temsilcileri hür iradeleriyle gereği neyse onu yaparlar. Karar ve yetki TBMM'nindir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'ni meydanlarda hakir görmek, tariz ve tenkitle suçlamak siyasi ahlak ve basirete asla sığmayacaktır.

Siyasi nezaket ve nezahet, aynı zamanda ittifak ruhu ve duruşu muhataplarına inkar ve ihmal edemeyecekleri sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluğun ifa ve ifadesi millete verilmiş sözlerin, milli bekayı muhafaza azminin tezahürü ve teminidir” açıklamasını yaptı.