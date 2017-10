Bahçeli'den Akşener'in partisi ile ilgili sert sözler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin zorlu dönemlerden geçe geçe, tehlikeli badireleri aşa aşa varlık ve birlik mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, 7 Haziran milletvekili seçimlerinden sonra yaşanan ibret verici gelişmelerin, 1 Kasım seçimlerini takip eden süreçte isyan ettirici olayların yakın tarihte bir yere sahip olduğunu ifade etti.

MHP üzerinde korkunç oyunların tezgahlandığını söyleyen Bahçeli, bu oyunun senaristlerinin belli olduğunu kaydetti.

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

"Kırmızı plaka dediler, kırmızı çizgilerimizi hatırlattık. Başbakanlık önerdiler, 'milletin vermediğini siz nasıl verirsiniz' ikazında bulunduk. Koltuk diyenlere bayrak dedik millet dedik vatan dedik devlet dedik ülkücülüğümüzü pazarlık konusu yapmadık yaptırmadık. Hükümetten kaçmışız, bilmiyorlar ki kaçmak bizim kitabımızda yoktur. Biz hükümet dedik, bahane ürettiler. Biz Türkiye hükümetsiz kalmasın dedik kulaklarının üstüne yattılar. Biz istikrar içinde en çok oyu almış partiler bir araya gelsin ve hükümet kursun dedik, aklını kendine sakla ihtarında bulundular. Bizi bilen bilecek, bilmeyenin de paşa gönlü bilecektir. MHP kula kulluğu reddeden muaazzam bir mizaca teslimiyet ve tavizi elinin tersiyle iten muhteşem bir maziye sahiptir ve böyle de kalacaktır. Her rüzgara yelken açsaydık, her akıntıya düşüncesizce kapılsaydık, her çağrıya gözü kapalı uysaydık sorarım sizlere, bugüne kadar nasıl var olacak, nasıl ayakta kalacaktık? Davamızın onur ve haysiyetini dünyevi çıkarlara mevzi kazanımlara gelip geçici heveslere değişmiş olsaydık Türk İslam ülküsünün zamanlar üstü irfan, ilke ve iffetini nasıl koruyacaktık?"

"Bu vücudun sonu siyasi mezarlık, ipin ise sonu mezbeleliktir"

"Ardında 100 itin havlamadığı bozkurta bozkurt demek mümkün müdür?" diye soran Bahçeli, "Mümkün değilse o zaman işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Biz Türk milletinin umut ufku, MHP'yiz. 7 Haziran'dan sonra terörizm kartını masaya çıkaranlar, zalim güçler maşaları terör örgütleri ile ülkemizi kana bulamış, siyasal tansiyon yükselerek tıkanmaya yol açmıştır. Bu tıkanmayı aşmanın yolu demokrasilerde elbette seçimdi. 1 Kasım 2015'te milletimiz seçim tekrarıyla bir kez daha sandık başına gitti. MHP haklıydı ama hak ettiği sonucu alamadı. MHP çok cepheden saldırıya uğramıştı. Saldırıların daha büyüğü ise 1 Kasım’dan itibaren hızlandı, canlandı, ur gibi bünyeye yayıldı. Partimiz üzerinde hesap yapan, davasına sırt dönmüş ve çıkar karşılığında devşirilmiş isimler yattıkları pusudan başlarını kaldırarak zaman kaybetmeden harekete geçtiler. 1 Kasım akşamından itibaren dedikodu imalına başladılar. Aslında hedef Türkiye'ydi. Aslında hedefin tam ortasında Türk milleti vardı bunu kurnazca örtbas etmeye kalktılar. MHP'yi içten içe çürütmek için aldıkları talimatlara harfiyen uydular, taşıdıkları zehri kustular. Kimliğimizi kullanıp, anılarımıza sığınıp, tarihsel hükmü şahsiyetimize nifak kurşunu sıktılar. Türkiye karşıtlarından el aldılar ama bunu inkar ettiler. Türklüğe kin duyanlarla fiskos yaptılar. Yanak yanağa verdiler ama bu utanmazlıklarını gözle kaş arasında hasır altına ittiler. İmza toplayıp tarladan çıktılar, şehir şehir dolaşıp tezviratın hain çıkarmasını yaptılar. 7 Haziran’dan beri devam edegelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı şimdi ete kemiğe bürünmüş kendisine yuvalanacağı hastalıklı bir vücut bulmuştur. Bu vücudun sonu siyasi mezarlık ipin ise sonu mezbeleliktir. 'MHP diye bir parti yok' diyebilecek kadar cüret ve küstahlık gösteren kripto simaların parti değiştirirken dillerinin ayarını da kaçırmaları kendilerini kurtarmaya yetmeyecektir. Yeni ve ısmarlama koltuklarına ısınmaya çalışan köhne, dönme ve siyasi tortuların çıra gibi yanacağı zaman elbette gelecektir. Türk milleti olup biten her şeyi görmektedir. 6 olur 7 olur fakat hep Allah'ın dediği olur" değerlendirmesinde bulundu.

"İnanıyorum ki haykıracağımız mesajlar işbirlikçilere korku, gafillere uyarı olacaktır"

MHP’nin vatan ve millet mücadelesinde geriye dönüşüm olmayacağını çok iyi bildiğini ifade eden Bahçeli, "Zira biz gemileri yaktık. İnanıyorum ki haykıracağımız mesajlar işbirlikçilere korku, gafillere uyarı olacaktır. Dostlarımıza güven verecek milletimizin inancını tazeleyecektir. Türk milleti kararlı mücadelemiz sonucunda ‘beni düşünenler var bana sahip çıkanlar var’ diyecektir. Dün olduğu gibi bugün de bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz. Birlik olup kucaklaşacağız, tek bir ses, tek bir nefes olacağız. Milliyetçilik varsa umut vardır. MHP olarak bütün meselelerin üstesinden geliriz. Kenarda durmamız için çaba gösterilse de başaramadılar. Emin olunuz ki biz istemeden, biz tamam demeden hiçbir kokuşmuş fani, hiçbir zemin bizi faka bastıramayacak oyuna getiremeyecektir" şeklinde konuştu.

Pelin Üzek Kılıç - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan