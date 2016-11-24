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Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'nun kararına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kararına ilişkin, "Siyasi mahiyetli ve hukuken bağlayıcılığı olmayan bu skandal karara 479 parlamenter evet, 37’si hayır, 107’si de çekimser oy kullandı.

Bahçeliden Avrupa Parlamentosunun kararına tepki

24 Kasım 2016 18:04

AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye’ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi. Ve art niyetini tekrar gözler önüne serdi. Türk milleti, AP’nin kararını reddetmektedir" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin kararıyla ilgili, "Sarsıcı olaylar birbirini izliyor ve Türkiye çok cephede sürdürdüğü varlık-birlik mücadelesinin altında kalmamak için çalışıyor, çabalıyor. Ancak bu mücadele esnasında gerek muhasım odakların gerekse de muasır olduğunu iddia eden ülkelerin muhasarasıyla boğuşuyor. Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB ile devam eden müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı pişkince kabul etti. Siyasi mahiyetli ve hukuken bağlayıcılığı olmayan bu skandal karara 479 parlamenter evet, 37’si hayır, 107’si de çekimser oy kullandı. AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye’ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi. Ve art niyetini tekrar gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti, AP’nin kararını reddetmektedir"
"Türk milleti, AP’nin kararını reddetmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu temelsiz ve omurgasız kararı telin etmektedir” diyen Bahçeli, şunları kaydetti:
“Avrupa, veba salgınından sonra ikinci kez büyük ve acınası bir hastalığa tutulmuştur. Bu vahim hastalık terör örgütlerinden bulaşmıştır. Avrupa ülkelerinde görev yapan Türk kökenli 147 parlamenterin AP’nin kararına göstermeleri gereken tepkileri de önemli hal almıştır. Türkiye’nin haysiyetiyle oynamaya kalkışan, ülkemizi karalamaya yeltenen şarlatanlığa Türk kökenli parlamenterlerin itirazı olmalıdır. Ve bu itiraz hemen yapılmalıdır. Kimliğini kaybetmemiş, doğduğu toprakları unutmamış kardeşlerimizin sesini duymak en tabii hakkımızdır. AP’nin Türkiye’yi suçlayan, yargılayan ahlaksız kararı konuşulurken, gücünü Avrupa ülkelerinden alan terör örgütleri de boş durmamaktadır."

"Adana’ya kurulmak istenen terör tuzağı tutmaz, inanıyorum ki, Adanalılar hainleri şaşkına çevirecektir"
Adana’da sabah saatlerinde, Valilik makam girişine yakın bir yerde bomba yüklü bir araç patlatıldığına ve iki vatandaşın hayatını kaybettiğine de değinen Bahçeli, "Ayrıca 33 kişi de yaralanmıştır. Bu terör saldırısını şiddetle, nefretle lanetliyor, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Adana’ya kurulmak istenen terör tuzağı tutmaz, inanıyorum ki, Adanalılar hainleri şaşkına çevirecektir. Diğer yandan, Fırat Kalkanı Harekatı’nda üç ay geride kalırken, sınır ötesinden kara haberler de gelmeye devam etmektedir. Sabaha karşı, katiller tarafından düzenlenen hava saldırısında, 3 Mehmedimiz şehit, 1’i ağır olmak üzere 10’nu da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah rahmet, ailelerine, milletimize, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara da şifa diliyorum. Türkiye’nin milli bekasını güvenceye almak, sınır emniyetini tesis etmek için yaptığı operasyonlar meşrudur, haklıdır ve vazgeçilmemelidir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Milletimizi ve vatanımızı tehdit eden terör örgütleri her nerede iseler bulunup yok edilmelidir. Kaçış yoktur. MHP, Türk milletinin kuyusunu kazanlara, intikam kuyruğuna girenlere düşmandır, bunlara karşı devlet ve milletiyle yan yanadır " açıklamasında bulundu.

Pelin Üzek

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli


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