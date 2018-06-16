Bahçeli’den, ayakları ve kuyruğu kesilerek öldürülen yavru köpekle ilgili sert tweet

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, Sakarya'da katledilen köpek ile ilgili, “Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kesilerek katledilen yavru köpek ile ilgili tweet attı. Bahçeli, “Ramazan Bayramı’nda sevinçlerimizi artırmanın, hüzün ve hasretlerimizi azaltmanın peşindeyiz. Sıkılı yumruklar açılsın, çatık kaşlar düzelsin, buruk kalpler dirilsin, yaralı bakışlar iyileşsin arzusundayız. Çok şey değil, sadece huzur, saadet, adalet ve mehabet istiyoruz. İnsanı insan yapan vicdanıdır. Bayram aynı zamanda maşeri vicdanın tecelli ettiği, muhabbet pınarlarının gönülden gönüle akıp coştuğu müstesna zamanlardır. Dileğim her günümüzün bayram olması, her anımızın bayram coşkusuyla dolup taşmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi”

Bu bayramda kendisini çok sarsan, yüreğini fazlasıyla sızlatan bir haberi Sakarya’nın Sapanca ilçesinden aldığını kaydeden Bahçeli, “Hiçbir vicdana, hiçbir insanlık değerine sığmayacak bir şiddet ve alçaklığın bir hayvana, bir köpek yavrusuna reva görüldüğünü irkilerek öğrendim. Sapanca’da, bir ormanlık alanda, dört bacağı hunharca kesilmiş halde bulunan bir köpek yavrusu insanım diyen herkesi infial ve isyana sürükledi. Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Cani ruhlular, insanlığın defolu yüzleri minik bir köpeğe kast etmişler. Ne hazin değil mi” şeklinde konuştu.

“Bacakları kesilmiş köpek yavrusu hepimizin vicdanını kanattı”

Bacakları kesilmiş köpek yavrusunun herkesin vicdanını kanattığını vurgulayan Bahçeli, “Be hey canavarlar, gücünüz bu masum hayvana mı yetti? Katiller nasıl bir ruh haline sahiptir? İnsanlığın utanç vesikası olan canilere söylenecek ne bir söz, dehşet verici fiillerini örtecek ne de bir kılıf vardır! İşkence ve eziyete maruz kalan yavru köpek can verdi. Ama altında insanım diyen herkes kaldı. Karıncayı bile incitmekten sakınan bir medeniyetten böylesi aşağıların aşağısı yaratıklar nasıl çıktı? Üzerinde mutlaka durup düşünmemiz gereken soru emin olunuz budur” değerlendirmesinde bulundu.

“Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız”

MHP Lideri Bahçeli, attığı tweetlerin devamında şunları belirtti:

“Allah’ın her yarattığını aziz bilen bir inancın mensupları hayvan katillerini affetmeyecektir. Ha bir köpek yavrusunu kesmişler, ha bir emzikli bebeği katletmişler, mana ve muhteva olarak hiçbir fark yoktur. Bilhassa söylemeliyim ki, hayvanlara karşı işlenen suçların Ceza Kanunu kapmasına alınması için her mücadeleyi yapacağız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri de kesinlikle sağlayacağız. Hem insan hem de hayvan katilleriyle mutlaka hesaplaşacağız. Unutulmasın merhamet edene Allah da merhamet eder.”

Seyid Fatih Poyraz