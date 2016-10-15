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Bahçeli'den başkanlık sistemi açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde tartışılan başkanlık sistemine ilişkin net açıklamalarda bulundu.

Bahçeliden başkanlık sistemi açıklaması

15 Ekim 2016 13:54
Bahçeli'den başkanlık sistemi açıklaması - Tıkla İzle

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu an Türkiye'de parlamenter sistem vardır, işleyişi tartışmalara sebebiyet vermektedir ve bazı reformlar yapılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir. TBMM'ye bir metnin getirilmesinde yarar vardır. Bu metin geldiği zaman her partide olduğu gibi MHP'de metin üzerinde değerlendirme yapacak ve Anayasa değişikliği prosedürü çerçevesinde Meclis'teki çalışmalara katkı sağlayacaktır" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem açılış töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başkanlık sistemi tartışmaları ile ilgili Bahçeli, uzun zamandan beri siyasi partilerin seçim dönemlerinde seçim beyannamelerinde yer eden bir tartışma olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin, dünyadaki gelişimler çerçevesinde Türkiye'deki oluşumlar ve talepler doğrultusunda bir toplumsal sözleşmeye büyük ihityaç vardır. Bu sözleşmeyle ilgili tartışmalara artık bir son vermenin zamanının geldiği kanaatindeyiz. Bunun için MHP olarak ülkeye öncelik veren, sorunların çözümüne yüksek katkı sağlayabilecek bir öneriyi ortaya koymuştur. Şu an Türkiye'de parlamenter sistem vardır, işleyişi tartışmalara sebebiyet vermektedir ve bazı reformlar yapılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir. Son dönemlerde de başkanlık sistemini gündeme getirmek suretiyle bu dönüşümün sağlanması arzusunu taşıyanlar vardır. Demekki karşımızda iki temel tercih bulunmaktadır ya parlamenter sisteme devam edelim yoksa başkanlık sistemine geçelim" diye konuştu.

Başkanlık sistemi

Başkanlık sistemine geçme arzusu taşıyanların fiili bir durum oluşturduklarını aktaran Bahçeli, "Bu fiili durum bu şekliyle devam ederse Türkiye'de bir kriz ve kaos ortamına sürüklenebilir. Uzlaşmak lazımdır, siyaseti yeni bir kaos ve kriz dönemiyle tıkamamak lazımdır. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye bugünkü siyasi iktidar başkanlık sisteminde çok ısrarlı duruşu ve zaman zaman da fiili durumlarıyla bunu şekillendirmeye çalışmasına cevaben TBMM'ye bir metnin getirilmesinde yarar vardır. Bu metin geldiği zaman her partide olduğu gibi MHP'de metin üzerinde değerlendirme yapacak ve Anayasa değişikliği prosedürü çerçevesinde Meclis'teki çalışmalara katkı sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP'nin MHP'nin iktidarın yedek lastiği olduğu yönündeki eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Buna yanıt vermeye gerek yok. MHP, çok köklü geleneği olan bir siyasi kurumdur. İlkeleri, hedefleri, amaçları vardır. Mücadelesinde yüksek sosyal maliyetleri olan bir siyasi kurumdur. Bunun kimseye yedek lastik olması söz konusu değildir. Başka türlü anlaşmaları da çok yanlış bulmaktayız. Birileri eğer CHP Sözcüsü olarak bunu medya aracılığıyla konuşuyor ise bunun cevabını önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Musul operasyonuyla ilgili soruya Bahçeli, "Musul meselesi hakkında MHP'nin geçmişten bu yana çok derin bilgisi ürettiği politikalar vardır. O politikalar çerçevesinde Musul önemlidir Milliyetçi Hareketin olduğu gibi Türk milletinin de vazgeçemeyeceği bir durumdur. Bunun B ve C planını tabiatıyla siyasi iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı bilir" değerlendirmesinde bulundu. 

Etiketler: bahçeli, başkanlık sistemi


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