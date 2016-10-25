MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz devletin tıkandığını, sistemini kilitlendiğini, anayasanın askıya alındığını söylüyoruz. Mevcut filli durumla hukukun uyuşmadığını, devletin ve milletin geleceğinde tedavisi belki de imkansız yaralar açacağını ısrarla ifade ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra dönüşüm gösteren siyasi ve sosyal dinamiklerin yeni bir durum ve ihtiyaçları ortaya çıkardığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nı millet seçti, bu tartışmasızdır. Ancak Sayın Erdoğan’ın seçen millet anayasaya rafa kaldırarak fiilen başkan olsun demedi. Türkiye’nin ağırlaşan iç ve dış şartları öncelikle ve mutlaka hukukun temel ve vazgeçilmez ilkelerine bağlılığı gerektirmektedir. Kim ne söylerse söylesin, fiilen devlet idaresi hukukun üstünlüğüyle çelişmektedir. Biz fermanla ülke yönetilmesini geride bıraktık. Aksi mümkün olmadıkça, her devlet ve siyaset adamının görev, yetki ve sorumluluk alanlarının kapsam ve sınırı hukukla belirlenmiş, buna göre tayin edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığını, toplumun her kesimine eşit uzaklığını ihlal etmesi devlette anarşi ve kaosu tetikleyecektir. Türkiye’nin kurşun gibi ağır bir ortamdan geçtiği şu zaman sürecinde, muhataplarımızı hukuka uymaya, anayasaya bağlı kalmaya çağırmamız kadar meşru bir şey de olmayacaktır. Bu itibarla fiili başkanlık uygulaması Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim ve idare sistemine, Cumhuriyet’in miras ve mesajlarına tamamen aykırıdır. Sırf millet seçti bahanesiyle fiili başkanlığa kılıf aranması, mazeret uydurulması boş ve beyhude bir çabadır" diye konuştu.

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de tercihi ne olursa, milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacaktır"

"Filli başkanlık uygulamasına resen ve kendiliğinden son verilmesi en haklı ve doğal beklentimizdir" ifadesini kullanan Bahçeli, "Yok bu mümkün değilse, buna yanaşılmayacaksa fiilli durumun hukuki boyut ve içerik kazanması için demokratik bir sürecin işletilmesi pekala en geçerli ikinci yoldur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin dediği budur. Mahalleyi ayağa kaldırmak için bizim başkanlık sistemine olumlu baktığımızı iddia edenler, acaba bu sonuca nereden ve nasıl varmışlardır? Heceleyeyim dedim anlamadılar, kara tahtayı işaret ettim oralı olmadılar. Daha ne söyleyeyim, nasıl izah ve açıklama getireyim? Bunlar hangi dilden haberleşip konuşuyorlarsa bize bildirsinler ki, ona göre davranalım. İsterlerse Mors Alfabesi, isterlerse dumanla iletişim kuralım, yazıktır hiç olmazsa kendilerini ikna edelim. Milliyetçi Hareket Partisi parlamenter sistemden yanadır, dahası revize ve reforma tabi tutulmasını istemektedir dedim, ne çare, kulp takmayı sürdürüyorlar. Bunların kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Mahşer midillisi gibi ortalıkta gezip kalem ve konuşma fedaisi kesilenler koro halinde bize saldırıyor, niyet okuyup işlerine geldiği gibi yorum yapıyorlar. AKP’nin anayasa hazırlık teklifi henüz ortaya çıkmadan, Meclis’te demokratik bir tartışma ve müzakere iklimi oluşmadan hakkımızda hüküm verip infaz edenler sanki Kaf Dağı’ndan kar bağışlıyorlar. TBMM’de evet, referandumda hayır diyecekmişiz. Bunu söylüyorlar. Ve de bir grup Truva atı bunun milletin aklıyla alay etmek olacağını zırvalıyor. Aslında kendilerinin maskaraya döndüklerini ise hiç anlamıyorlar. Havet nasıl olacakmış? Türkçe’yi katletmeleri bir yana, utanmadan bir de böyle sorguluyorlar. Bizim ağzımızdan evet ya da hayıra ilişkin bir irade çıkmamışken, muhtemel anayasa hazırlık teklifinin neleri ihtiva edip etmediği belli değilken referandumu yapıp sonucu ilan edenler bilinsin ki, kaos elçileri, kriz çığırtkanları, darbe şakşakçılarıdır. Bunların hali tamı tamına; nato kafa nato mermerdir. Önemle ifade ediyor, altını kalın olarak çiziyorum; Milliyetçi Hareket Partisi’nin TBMM’de tercihi ne olursa, milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacaktır. Biz siyaset tellalı değil, millet ve vatan sevdalısıyız. Özümüz de birdir, sözümüz de birdir. Kıvrak bir karakter yapısıyla oraya buraya göz kırpan, herkese mavi boncuk dağıtan bir yaklaşım tarzı bize terstir. Neysek oyuz, neye inanıyorsak onu söyleriz. Kalburla su taşımayız, sinekten yağ çıkarma telaşına kapılmayız" açıklamasında bulundu.

"AKP ne hazırladıysa getirsin görelim, bakıp değerlendirelim"

Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırdır dürüst siyasi çizgisi, ilkeli, erdemli, tutarlı, ahlaklı duruş ve mücadelesiyle milli gönüllerde taht kurmuştur.

Kalemlerinden kan damlayan yarım aydınlar bunu kavrayamaz. Yandan çarklı, neme lazımcı, kiriştek gibi dönüp şeytan taşlamak yerine kendi gölgelerini taşlayan siyaset ve medya simsarları bizi anlayamazlar, anlasalar bile korkularından itiraf edemezler. Anamuhalefet partisinin ağzı ve sicili bozuk sözcüleri tekeri döndürülen iftira kervanının mihmandarlarıdır. Sayın Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da üstünde çalıştıkları anayasa teklif metininin hemen hemen bittiğini açıklamıştır. Yakında bu teklif metni TBMM’nin gündemine gelecektir. Bu durum karşısında Milliyetçi Hareket Partisi ilke ve ülkülerine uygun olacak şekilde teklifi inceleyecek, elbette bir karar ve sonuca varacaktır. Peşin hükümlüler, Türkiye’nin istikbaliyle ilgili hiçbir endişe taşımayan siyasi yan kesiciler bizim ne yapacağımızı, nasıl bir tutum takınacağımızı o zaman göreceklerdir. AKP’nin muhtemel hazırlığı TBMM’de kabul ve onay görürse millete gitmekten, demokrasinin tartısına çıkmaktan da hiç kimse çekinmemelidir. Millet egemendir, son sözün sahibidir. Milliyetçi Hareket Partisi millete inanmakta, demokrasinin faziletlerine sonuna kadar ihtiram göstermektedir. Türk milletinin tercihine tahammül edemeyenler, şimdiden kesin sonuçlara ulaşıp önüne geleni asıp kesenler; eğer demokrasiye husumet beslemiyorlarsa milletle yollarını tamamen ayırmışlar demektir. Bizler hadimiz, millet hakem ve hakimdir. Henüz ortada fol yok yumurta yokken Milliyetçi Hareket Partisi’ni siyasi ve sinsi polemiklerin içine çekip itibarsızlaştırmaya çalışanları da emini olunuz ki not edip çok yakında mahcup edeceğiz ve hepsini birden de şaşkına çevireceğiz. AKP ne hazırladıysa getirsin görelim, bakıp değerlendirelim. Sonra da neyi doğru ve kaçınılmaz görüyorsak onu yapacağımızdan, aldığımız kararın ardında sağlam şekilde duracağımızdan herkesin müsterih ve emin olması başlıca dileğimdir."

Pelin Üzek



