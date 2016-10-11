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Bahçeli’den başkanlık sistemine yeşil ışık

AK Parti’nin başkanlık sistemiyle ilgili teklifini Meclis’e getirmesini isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu konuda Meclis’in ve Türk milletinin kararını saygıyla karşılayacaklarını söyledi.

Bahçeliden başkanlık sistemine yeşil ışık

11 Ekim 2016 11:45
Bahçeli’den başkanlık sistemine yeşil ışık - Tıkla İzle

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin gün geçtikçe kan kaybettiğini söyleyen Bahçeli, "Suçlular geziyor, sorumlular bahane üretiyor. Bunu her vicdan ve namus sahibi vatan evladı görüyor, elbette kızgınlıkla beraber kaygı duyuyor. Felaketlerden başımızı kaldıramıyoruz. Sorun ve sıkıntılardan nefes alamıyoruz. Kayıpların yaygınlığı, kara haberlerin yoğunluğu, şikayet ve feryatların ağırlığı aziz vatanımızın üzerine çığ gibi düşüyor" ifadesini kullandı. "Türkiye terörizmle savaşmaktadır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Artık bu gerçeği, açık ve seçik kabul etmekten başka bir çaremiz yoktur. Türk milletine kin besleyen, nefret duyan, tarihsel varlığından ürken, çekinen ve rahatsız olan ne kadar zalim varsa kah piyonlarıyla kah doğrudan doğruya saldırmaktadır. Türkiye’nin karşısında mevzilenmiş husumet cephesi tüm gücüyle, imkanlarıyla zehir kusmakta, fitne ve fesat kazanını kaynatmaktadır. Yıkılmamızı gözleyenler faaldir. Yok oluşumuzu projelendirenler faaliyetlerine hız vermişlerdir. Türkiye’nin yanıp kül olmasını hedefleyenler hiç olmadığı kadar dinç, diri ve dirençlidir. Terörizm şu anda Türkiye’nin bir numaralı meselesidir. Bu belayı defetmekten, bu vahşi saldırganlığı alt etmeden Türkiye’ye huzur yoktur."

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Bahçeli, 15 Temmuz’dan itibaren Fetullahçı Terör Örgütüne karşı verilen sıkı mücadelenin PKK’ya karşı verilmediğini de iddia ederek, “FETÖ ile yapılan mücadelenin aynısının PKK’lılara da uygulanmasını bekliyoruz” dedi. Bahçeli; patlayan bombalara tezahürat yapanlara hak ettikleri cezanın verilmesinin hükümetin namus borcu olduğunu kaydetti.

BAŞKANLIK SİSTEMİ

Bahçeli, başkanlık sistemi konusunda Türk milletinin kararını saygıyla karşılayacaklarını da ifade eden Bahçeli AK Parti’den anayasa hazırlığını Meclis’e getirmesini isteyerek, “Bu anayasa değişiklik teklifi ya 367’yi aşarak kanunlaşacak, ya da 330’un üzerinde kalarak referanduma sunulacaktır. MHP her karara saygılıdır. Bizim düşüncemiz mevcut sistemin güçlendirilmesidir. Milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz bulunmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: başkanlık sistemi, devlet bahçeli


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