Bahçeli'den Brunson açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, “Herkesin gözü önünde Türkiye'den Evanjelist bir Papaz geçip gitmiştir. Bu Papaz ki, Türkiye ile ABD ilişkilerini resmen zehirlemiş, taammüden zaafa uğratmıştır. Hakkında çok ciddi suçlamalar bulunan Papaz Brunson 9 Aralık 2016'de tutuklanmış ve cezaevine koyulmuştu. Süren davanın iddianamesi ise 2018 yılının Mart ayında kabul edilmişti. Papaz Brunson'un terör örgütleriyle ilişki ve irtibatı olduğu söylendi. FETÖ ve PKK adına suç işleyip casusluk yaptığı ifade edildi. ABD Başkanı Papaz'la yatıp Papaz'la kalktı. Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurdu. Ülkemizden alınan çelik ve alüminyum vergilerini yükseltti. Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması halinde ilave yaptırımlar uygulanacağını ilan etti. Trump'ın yardımcısı Pence aynı sorunlu ve şaibeli tavrı arttırarak sürdürdü. 1 Ağustos 2018'de İçişleri ve Adalet Bakanlarımız ABD'nin yaptırım listesine alındı. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin seviyesi dip yapmıştı. Trump, Twitter kanalıyla tehditkâr mesajlarını yoğunlaştırdıkça kur yükseldi, faiz patladı, enflasyon azdı; nitekim Türkiye ekonomisine adı konulmamış savaş açıldı. Ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin taviz vermesi, geri adım atması, duruş ve tezlerinden ayrılması hedeflendi” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “Papaz Brunson verildiyse, ABD'deki Papaz Gülen niye alınmaz, neden alınamaz? Cevabını aradığımız soru şudur: Pensilvanya'daki Papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Bu hain Türk adaletinin önüne ne zaman çıkarılacak? Varsayalım Papaza Papazla karşılık vermediler. Bu kapsamda umut ettiğimiz takas diyelim ki gerçekleşmedi. İki Papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halkbankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak? Görelim, yüzde 10'la başlayan fiyat indirimleri enflasyonu eski seviyelerine çekecek midir? Bunların takipçisi olacağız.Fırsatçıların, tefecilerin, karambolde arı bırakıp karın hevesine kapılan ahlaksızların peşini bırakmayacağız, enselerinden nefesimizi eksik etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek Kılıç - Nurullah Geylani

