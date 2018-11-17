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Bahçeli'den Cemal Enginyurt açıklaması

Bahçeli'den Cemal Enginyurt açıklaması
Bahçeli'den Cemal Enginyurt açıklaması

MHP lideri Bahçeli, "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. 

Pelin Üzek Kılıç

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