Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "PKK’nın siyasi maşası HDP milletvekilleri hakkında yapılan hukuki işlemler etrafında başlatılan karalama kampanyalarını Türk milleti ibretle izlemektedir. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP’nin bu kampanyanın başını çekmesi ve bölücü hainlere destek için seferber olması siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. CHP’nin bölücülerin avukatlıklarına soyunması maruz görülemeyecektir. Seçilmişlerin terörle iç içe olması her şeyden önce millete ihanettir. Hukuk herkes için geçerlidir. Burada Kandil hukuku değil, Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Hiç kimse unutmasın ki, tarihte Türkiye’ye ihanetin cezasız kaldığı görülmemiştir” dedi.

HDP’li vekillerin Meclis çalışmalarında yer almama kararını da değerlendiren MHP lideri, “PKK’nın siyasi uzantılarının siyasi çalışmalarını askıya almaları kendilerinin bileceği iştir. Meclis görevinin başındadır. Kimse onların yasını tutacak değildir” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti’nin Başkanlık teklifini öncelikli olarak Milliyetçi Hareket Partisine getireceğine yönelik iddialarla ilgili Bahçeli, “Şuana kadar böyle bir gelişme olmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede, başkanlık sisteminin konuşulup konuşulmadığı ile ilgili Bahçeli, “Bu konular üzerinde durulmadı. Genellikle Suriye, Irak ve dış politika üzerinde değerlendirme oldu” dedi.

“HDP’liler meclis çalışmalarına katılmayacağını açıkladılar. Milletvekilliklerinin düşmesi söz konusu. Genel kurula geldiği zaman milletvekilliliklerinin düşmesi konusunda oy kullanır mısınız” sorusu üzerine ise Bahçeli, “Takip ederiz ve gereği neyse o yapılır” cevabını verdi.