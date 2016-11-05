Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Bazı HDP milletvekillerinin tutuklanmasıyla” ilgili yazılı açıklamada bulundu. TBMM’nin 20 Mayıs 2016 tarihli oturumunda, yürürlükteki Anayasa’ya geçici bir madde eklendiğini, haklarında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekillerinin üzerlerine atılı suçlamalardan dolayı mahkemeye ifade vermelerinin önünün açıldığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda Anayasanın 83’üncü maddesinin ikinci fıkra birinci cümlesinin uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır. Bir defaya mahsus kaldırılan yasama dokunulmazlığı aralarında 53 HDP’linin de bulunduğu 142 milletvekilini doğrudan ilgilendirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi söz konusu Anayasa değişikliğini başından itibaren desteklemiş ve Meclis Genel Kurulu’nda olumlu oy kullanmıştır. Anayasanın 10 uncu maddesi herkesin kanun önünde eşit olduğunu tartışma ve kafa karışıklığına yer bırakmayacak şekilde kurala bağlamıştır. İster seçilsin, ister atansın, isterse de bunların haricinde bulunsun, hiç kimse hukukun üstünde görülemeyecek, hukukun temel ilkelerini çiğneyemeyecektir.”

“HDP’lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır”

“HDP’li milletvekillerinin haklarında iddia edilen suçlamalardan dolayı mahkemeye çağrılmaları aylardır milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir” diyen Bahçeli, “Buna rağmen HDP’liler sanki imtiyazlı, sanki ayrıcalıklı bir zümre gibi hareket ederek Türk adaletine meydan okumuşlar, çağrılara itibar etmemişler, mahkemeye gitmemişlerdir. Elbette buna hak ve yetkilerinin olmadığı çok açıktır. Bu durum karşısında bazı HDP’li milletvekilleri önceki gece gözaltına alınmış, bunlardan dokuzu da tutuklanmıştır. Türkiye’ye düşmanca saldıran, her gün şehadetlere neden olan bölücü terör örgütü PKK’ya güzellemeler yapıp sürekli destekleyen HDP’lilerin yargı önüne çıkarılmaları doğru, yerinde ve meşru bir karardır. Bundan hiç kimse rahatsız olmamalı, olan varsa da öncelikle kendi niyet ve fıtratını sorgulamalıdır” değerlendirmelerinde bulundu.

“Terörizme aklını, vicdanını ve iradesini kiralayanların mevkii ve statüsü ne olursa olsun dokunulmaz, ulaşılmaz ve sorgulanmaz olmadıkları iyi bilinmelidir”

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağına dikkat çeken Bahçeli, “Vahşi terör karşısında ikircikli ve izahı olmayan bulanık bir duruş sergileyen sahte demokrasi havarilerinin HDP’lilere yönelik operasyonlara karşı çıkmaları da tamamıyla hezeyan ve içi boş ezberdir. Maktulle katil, kahramanla cani, şehitle şiddet yanlıları arasında tercih yapamayarak terörün ardına takılan, Türkiye karşıtlarını sevindirip umutlandıran siyaset bezirganlarını milletimiz ibret ve öfkeyle izlemektedir. Herkes Türk adaletinin vereceği kararı sabırla beklemelidir. Terörizme aklını, vicdanını ve iradesini kiralayanların mevkii ve statüsü ne olursa olsun dokunulmaz, ulaşılmaz ve sorgulanmaz olmadıkları iyi bilinmelidir. Terörle aynı hedefi benimsemiş bölücüler yaptıklarının hesabını hukuk karşısında vermedikçe milli vicdan müsterih olamayacak, şehitlerimiz yattıkları yerde huzur bulamayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi HDP’li milletvekilleri için uygulanan hukuki tasarruf ve yaptırım sürecini dikkatli, titiz ve teferruatlı şekilde takip etmektedir. Ümit ve temennimiz ihanetin cezasız kalmaması, işlenmiş suçlara söz, davranış ve eylemleriyle ortak olanların hak ettiklerini bedeli ne olursa olsun bulmalarıdır” ifadelerini kullandı.

Uğur Kan Yüksek