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Bahçeli’den İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Ebediyete irtihal eden Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı temennilerimi bildiriyorum” dedi.

Bahçeliden İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı

22 Ocak 2017 14:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, “Türk futbol hayatında büyük ve derin izleri bulunan, ömrü mücadeleyle geçmiş olan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Aynı zamanda saygın ve ülkesine gönülden bağlı bir işadamı unvanı taşıyan merhum Cavcav’ın hizmetleri unutulmayacak, geride bıraktığı eser ve çalışmaları her zaman hayır ve şükranla yad edilecektir. Ebediyete irtihal eden Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı temennilerimi bildiriyorum” dedi.  

İlker Turak
 

Etiketler: devlet bahçeli


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