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Bahçeli'den İlker Başbuğ'a çok sert cevap

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Zeytin Dalı harekatı siyasete alet edilmemelidir' diyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a sert bir dille yanıt verdi.

Bahçeliden İlker Başbuğa çok sert cevap

13 Şubat 2018 11:30

Bahçeli,"Partimizin Afrin üzerinden siyasi plan içinde olduğunu iddia edenler, küstah ve karakter yoksunudur. Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete malzeme edenler kimdir ya da kimlerdir? İşbirlikçi emellere laf etmeyenler neden gocundular? Siyaset beka mücadelesini konuşmayacak da neyi konuşacaktır? Nesli tükenen balinaları mı anlatalım?" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Bir şehidimizin babası, Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın babasını şu sözlerle teselli etmiştir: ‘Allah ordumuza, devletimize güç versin. Allah kahraman ordumuza karada, havada musaffed etsin. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz.’ Şehit Yunus Emre Doğan’ın babası da evladının ardından ‘Senin görevini ben tamamlayacağım. O dağlara ben gideceğim’ diyerek zalime, haine, Türk düşmanlarına adeta meydan okumuştur. Geçen haftaki grup toplantımızda söylediğim, ‘Gerekirse Afrin’e ben de giderim, taşıdığım canı seve seve veririm’ sözünü diline dolayanlar, alaya alanlar, istismara kalkanlar, hadi bu muhteşem duruşa bir şey söyleyin de görelim. Siyasete tutunmuş kripto PYD’liler, demokrat kisveli PKK muhipleri, fırsat kollayan gizli FETÖ hayranları, yüreğiniz yetiyorsa, aklınız kesiyorsa, şehitlerimize laf söyleyin de alnınızı karışlayalım, dünyayı size dar ve zindan edelim. İhtiyaç hasıl olursa Afrin’e giderim dedim, baktım ki sözde en hızlı demokrasi bezirganları PYD’ye zırh oldular. İçimizden devşiren küçük bir azınlık YPG’nin kuyruğuna takıldı. Bu sözlerimden birileri rahatsız oldu, adeta kabus gördü. Çıkışımdan, terör bloğunun hazımsızlık yaşayacağını beklerken, tepki CHP ‘den, İP’den ve yedeklerinden sıra sıra geldi. Haine mesaj verdim, yankısı iş birlikçilerden duyuldu. Afrin’e operasyona katılan, bu vatan için toprağa düşen tüm kahraman askerlerimiz benim öz ve öz evladımdır. Evlatlarımla birlikte aynı cephede yer almayacağım da kiminle alacağım? Gerekirse onlarla omuz omuza vermekten, aynı sipere girmekten en ufak tereddüt göstermeyeceğim. Dün Kerkük için 5 bin Bozkurt hazır dedim. Bugün de aynısını tekrar ediyorum. Yüz binlerce Bozkurt Afrin için hazırdır” ifadelerini kullandı.

 

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