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Bahçeli'den karıştıranlar için 'Bozkurt' ve 'heavy metal' işareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkücülerin sokakta olmamaları uyarısında bulunarak karıştıranlar için bozkurt ve heavy metal işareti yaptı. Bahçeli'nin köstekli saati de toplantının ilgi odağı oldu.

Bahçeliden karıştıranlar için Bozkurt ve heavy metal işareti

08 Ocak 2018 13:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin zaman zaman esprileriyle yoğun siyaset konularını yumuşatmaya çalıştığı görüldü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ülkücülerin sokakta olmamaları gerektiğini ifade ederek, "Bazen sokak hareketlerinde herkesin yapabileceği şöyle işaretler görülmektedir (bozkurt işaretini gösteriyor). Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Ama heavy metalci mi el sallıyor, başkası mı el sallıyor onu bilemiyoruz. Ülkücü kadro bunun içinde olmayacaktır. Türkiye'yi karıştırmak, sokağa dökmek isteyen hiçbir gayri milli unsur, küresel işbirlikçiler uyumaz. Türkiye'nin de 24 saat uyanık kalmak, sokağa dikkat etmek durumundadır" şeklinde konuştu.

Köstekli saati toplantının ilgi odağı oldu

Bahçeli'nin klasik otomobil koleksiyonu ve köstekli saat ilgisi de bilinen konulardan birisi. Bahçeli son olarak genel başkanlık görevindeki 20. yılı nedeniyle ülke genelindeki 81 il teşkilat başkanlarına özel olarak tasarladığı köstekli saatleri hediye etmişti. Toplantı sırasında Bahçeli'nin köstekli saatine bakmak için izin istemesi ise ilginç dakikalar yaşanmasına neden oldu. Basın mensuplarının ilgisi birden saate kaydı. Köstekli saatine bakan Bahçeli'nin, "Oo.. Saat 12, sizleri de daha fazla yormayalım" demesi de gülümsetti.  

 

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