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Bahçeli’den OHAL’in uzatılmasına destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “OHAL'in 3 ay daha uzatılması ülkemiz için yararlıdır” dedi.

Bahçeliden OHALin uzatılmasına destek

29 Eylül 2016 15:08
Bahçeli’den OHAL’in uzatılmasına destek - Tıkla İzle

MHP Genel Başkanı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Güvenlik Kurulu'nun Bakanlar Kuruluna OHAL’in 3 ay daha uzatılması tavsiyesinde bulunmasına ilişkin olarak Bahçeli, “OHAL'in 3 ay daha uzatılması ülkemiz için yararlıdır” açıklamasını yaptı. 

MHP lideri Bahçeli, partisin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Olağan üstü halin uzatılması ilişkin sorulan soruya Milliyetçi Harekât Partisi (MHP)lideri Devlet Bahçeli, ”15 Temmuz gecesini hatırlayan, yaşan her kim varsa, onların huzur, barış ve güvene kavuşması için, olağan üstü hal’in (OHAL) uzatılması yararlıdır. Ülkemiz için faydalı olduğunu düşünüyorum” karşılığını verdi.

Mini Anayasa
"Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınması söz konusu bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Mini Anayasa düzenlemesi önümüzdeki dönemde anayasada kapsamlı bir değişikliği olarak yorumlanabilir mi?" soruları üzerine MHP lideri Bahçeli, ”Cumhuriyet Halk Partisi’nin işi kendisinindir, bizi ilgilendirmez. Faaliyetlerini devam ettirmesi en tabii hakkıdır. Mini anayasa için 7 Maddede uzlaşı sağlanmıştır. 3-4 Madde üzerinde liderler seviyesinde bir tercihe veya tedbire gerek kılınmıştır. Önümüzdeki günlerde eğer liderler toplantısı yapılır, bu anayaysa; mini anayasa dediğimiz konu üzerinde bir görüş birliğine varılırsa 1 Ekimde yeni açılacak meclis döneminde gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Bizi polemiğe çekmeyiniz”
"CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yenikapı Ruhu’nu sarsan bazı açıklamalar yaptı, Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna ise Bahçeli, “Sorularına saygı duyuyorum. Ama bugün üzerinde durduğumuz bu konulardan çok daha önemli ve öncelikli olan konulardır. Onun için polemiğe bizi çekmeyiniz. Kim ne yapıyorsa yapsın, biz herkesi takip ediyoruz. Yenikapı Ruhu’nu benimseyen benimser, benimsemeyen farklı ruhlar peşine düşebilir. Allah yollarını açık etsin” cevabını verdi. 

Fatih Erdoğan - İlker Turak


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