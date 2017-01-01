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Bahçeli'den provokasyon uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır” dedi.

Bahçeliden provokasyon uyarısı

01 Ocak 2017 16:14

İstanbul Ortaköy’deki terör saldırına ilişkin yazılı bire açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, “Yeni bir yılın sıcaklığıyla umutlanalım derken yeni bir terör saldırısıyla sarsıldık.Azılı katiller bu defa bir gece kulübünü hedef aldılar. 2017 yılının ilk anlarında terör hain ve vahşi yüzünü tekrar gösterdi. Ortaköy’deki bir eğlence mekânında masumlar alçakça katledildi” dedi. Saldırıda, aralarında turistlerin de bulunduğu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 4’ü ağır olmak üzere 65 kişinin de yaralandığını vurgulayan Bahçeli, “Acımız büyüktür, öfkemiz büyüktür, ama metanetimiz de büyüktür. Hunhar terör saldırısında şehit olan polisimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara şifa dileklerimi iletiyorum. Ülkemizi ziyarete gelen ve hayatlarını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarını saygıyla anıyor, ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Elbette terörizm kazanamayacak, elbette hainler ve işbirlikçiler hedefledikleri yıkım ve çözülmeye dünya gözüyle şahit olamayacaklardır. Artık teröre karşı kınama ve lanetleme yarışından daha fazlası yapılmalıdır. Türkiye’nin varlığı için ortak akıl, milli birlik şuuru şarttır. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alınamaz. Klasik tedbir ve güvenlik politikalarının yanında teröre tam saha pres ve baskı kurulmalıdır. 2017’de de terörizmin sistematik ve periyodik cinayetleri durmayacaktır. Artık eski ezberlerde ve denenmiş yollarda ısrar anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

“PROVOKASYONLARA DİKKAT” UYARISI

Türk milletinin istikbalinin hedef alındığını kaydeden Devlet Bahçeli, açıklamasını şöyle bitirdi:

“Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır. Gerçekte teröristler ve terör örgütleri kukladır, arkalarında duran canavar güçler Türkiye üzerinde, Ortadoğu’da vahşi hesap yapmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyecek, ülkemizi paylaşamayacaklardır. Kaderimize ve milli namusa sahip çıkacağız. Herkes müsterih olsun, provokasyonlara dikkat etsin ve merak etmesin ki; zalimleri mazlumların dua ve dirençleri yok edecektir. MHP, Türkiye’nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir. Ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz; pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gökkubbeyi yıkacağız.”

Etiketler: devlet bahçeli, terör saldırısı


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