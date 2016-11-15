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Bahçeli'den referanduma destek, Avrupa'ya tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa Birliği yetkililerinden gelen müzakereleri durdurma tehditlerine yönelik tepkisine ve referandum önerisine destek verdi.

Bahçeliden referanduma destek, Avrupaya tepki

15 Kasım 2016 11:58
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanı ifadesi geçiyor - Tıkla İzle

AK Parti’nin anayasa teklifinin kendilerine ulaştığını söyleyen Bahçeli, metinde "cumhurbaşkanı" kelimesinin geçtiğini ifade etti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği düşünceleri bizim için önemlidir. Millet sözün sahibidir, müracaat halinde vereceği hüküm kesin hükümdür. AB süreci uzayacak, müzakereler kızağa alınacaksa, milletin onurunu savunmak her vatanseverin seçeneği olmalıdır. Türkiye gerekirse kendi yağında kavrulacak, kimseye el açmayacaktır” dedi.

AVRUPA’YA TEPKİ

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, terör örgütlerine ve firari HDP’lilere kucak açan Avrupa’ya da sert tepki göstererek, “Türkiye onun bunun ayarıyla ilkelerinden vazgeçecek bir çakma devlet değildir. Onların bildikleri bizim unuttuklarımıza yetişemeyecektir. PKK’nın dümeninden tutup, HDP’nin çuvalına girenler tek gölge etmesinler, başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

AK PARTİ’NİN ANAYASA TEKLİFİ

Grup toplantısında AK Parti’nin anayasa teklifinin kendilerine ulaştığını söyleyen MHP lideri, toplantının ardından da metinde "cumhurbaşkanı" kelimesinin geçtiğini ifade etti.

Etiketler: ak parti, anayasa değişikliği, avrupa, devlet bahçeli


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