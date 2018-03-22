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Bahçeli’den Regaib Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum.” dedi.

Bahçeliden Regaib Kandili mesajı

22 Mart 2018 19:16

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Regaib Kandili mesajı yayımladı. Bahçeli, mesajında “Mübarek Regaib Kandili’ni idrak ettiğimiz bu gecenin öncelikle tüm güzelliklere vesile olmasını, manevi toparlanma ihtiyacının güçlenmesine tümüyle ortam açmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ve murat ediyorum. Regaib Kandili pek çok ihsanın müjdesidir. Bu gece manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağıdır. İnanıyorum ki Kandil münasebetiyle af ve merhamet kapıları ardına kadar açılacaktır. Duanın gücüyle günahkârlara aşılmaz duvar ören ihlaslı yürekler, iman ve irfanının hikmetiyle kötülükleri def eden tertemiz kalpler istikbalimizin güvenceleri, varlığımızın manevi güvenliğidirler. Bugünkü kutlu gecede milli beka için varını yoğunu seferber eden kahramanlara Allah yardım etsin diyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Regaib Kandili’ni içtenlikle ve samimiyetle kutluyor, semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Niyazım odur ki; Kandilimiz mübarek, geleceğimiz aydınlık, bin yıllık kardeşliğimiz daim; milli birliğimiz, kadim beraberliğimiz, tarihi bağımsızlığımız sonsuza kadar var olsun diyor, bütün kardeşlerimi, bütün vatandaşlarımı hasretle selamlıyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: devlet bahçeli, Regaip Kandili

 

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