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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Bahçeli'den seçim mesajı!

Bahçeli, bir grup gazeteci ile sohbet etti ve seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeliden seçim mesajı!

26 Haziran 2018 18:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür" dedi.

"Seçim sonuçları ve sonraki süreçle ilgili kanaatiniz nedir" sorusu üzerine Bahçeli şunları dedi: 

"MHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri kapsamında 2 stratejisi vardı. Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarıyla ve alnının akıyla çıkmıştır. Dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." 

"Önümüzdeki süreçte partimiz, üstüne düşen her sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda yerine getirecektir" diyen Bahçeli şunları kaydetti: 

"Türkiye 24 Haziran’da umuda ve huzura, parlak bir geleceğe, milli birlik ve kardeşliğe çok kararlı bir destek ve onay vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, verimli ve istikrarlı ve kalıcı bir şekilde tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." 

Bahçeli şöyle devam etti: 

"Ayrıca 9 ay 9 gün sonra yapılacak mahalli idareler seçimi için gerekli olan çalışmayı da bugünden başlatmış durumdayız. 9 ay 9 gün sonra MHP bu kez de mahalli idareler düzeyinde muazzam bir doğruluşla hak ettiği başarıyı yakalayacak. Milletimize hizmet etmenin kıvancı, onuruyla dolup taşacaktır. Heyecanlıyız, hazırlıklıyız, inançlıyız. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz."  

 

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