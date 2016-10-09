Diğer
Kategoriler

Bahçeli’den Şemdinli açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şemdinli’deki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeliden Şemdinli açıklaması

09 Ekim 2016 19:22

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 10 askerin şehit olduğu, 8 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, “Türk milleti her gün kötü ve kahredici haberlerle sarsılıyor. Terörizm bir yanda kanımızı kuruturken diğer yanda ocaklar yıkıyor. Bugün Hakkâri Şemdinli’deki Durak Jandarma Karakolu’nun olduğu bölgeye, 5 ton bomba yüklenmiş bir araçla saldıran terörist dehşet saçtı. Bu hain saldırıda 10 Mehmedimiz, 8 sivil vatandaşımız şehit olurken, 11’i asker olmak üzere 27 kardeşimiz de yaralandı. Ne büyük bir acı! Muharrem ayındayız ve bu ayda savunma maksadıyla yapılanlar dışında her tür savaş, çatışma ve kan dökmek haramdır. Ama caniler ne bilsin! Din düşmanları, insanlığı çiğneyen, vicdanı reddeden, kalplerinde acıma hissiyatı olmayan azılı katiller Muharrem ayını da kana buladılar. Firavun’un mirasçıları, Yezid’in takipçileri, fitne ve bozgunculuğun simgeleri Türkiye’ye saldırıyor, Türklüğün gövdesinde ameliyat yapıyor. Hainlerin yüzü dün gülmedi, bugün de gülmeyecektir. Millet tam bir kenetlenme haliyle namus, şeref ve izzetini savunacaktır” dedi.

“MİLLETÇE EĞİLMEYECEĞİZ”

İşbirlikçi ve ihanet ortaklarının oyununu bozacaklarını ifade eden MHP Genel Başkanı, “Tezvirleri defedeceğiz, tefrikanın kolunu-kanadını kıracağız, işbirlikçi ve ihanet ortaklarının oyununu bozacağız.Ve milletçe eğilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Terörle mücadelede ne gerekiyorsa yapılmalı, milli seferberlik ruhuyla bu musibet, bu melanet kökten, tümden, hepten bitirilmelidir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralı gazilerimize şifalar niyaz ediyor, hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, terörizmi lanetliyorum.”

Bir de çağrıda bulunan Bahçeli, “Daha büyük bir felaket yaşamadan, kayıp bir vatan, kararmış bir istiklal ve istikballe karşılaşmadan artık herkes aklını başına almalıdır” dedi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!