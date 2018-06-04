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Bahçeli'den son dakika af açıklaması!

MHP lideri Bahçeli, "Af çıkarılması ile ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım düşünülemez" açıklamasını yaptı.

Bahçeliden son dakika af açıklaması!

04 Haziran 2018 13:06
 

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