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iha.com.tr »
Asayiş »
Bahçeli'den son dakika af açıklaması!
04 Haziran 2018 13:06
Bahçeli'den son dakika af açıklaması!
MHP lideri Bahçeli, "Af çıkarılması ile ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım düşünülemez" açıklamasını yaptı.
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04 Haziran 2018 13:06
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