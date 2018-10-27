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Bahçeli'den Tunceli şehitlerine ilişkin paylaşım

Bahçeli'den Tunceli şehitlerine ilişkin paylaşım
Bahçeli'den Tunceli şehitlerine ilişkin paylaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli'de soğuk havadan etkilenen ve şehit olan 2 askere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler; buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir" diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Tunceli'de donarak şehit olan 2 askerle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, "Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar esnasında elverişsiz hava şartlarından dolayı 2 kahraman uzman çavuşumuzun donarak şehit olması milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler; buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir" ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen, ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ettiğini belirten Bahçeli, "Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun" dedi.  

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