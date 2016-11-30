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Bahçeli'den yurt yangını açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Aladağ’da bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın faciasının her yönüyle, her ihtimaliyle araştırılıp incelenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeliden yurt yangını açıklaması

30 Kasım 2016 12:30

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Adana Aladağ ilçemizde kurulu bulunan bir kız öğrenci yurdunda dün akşam saatlerinde ortaya çıkan yangın tam bir felakete dönüşmüştür. Orta öğretim çağlarındaki kız evlatlarımız ateşin ortasında kalmışlar, milletimizi mateme boğmuşlardır. Sonuç itibariyle onbir kız çocuğumuzla birlikte yurtta görev yapan bir eğitmen yanarak can vermiştir. Hayatlarını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yangından yaralı kurtularak tedavi altında tutulanlara acil şifalar temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"Yalnızca Adana’yla kalmayıp bütün Türkiye’yi hüzne sokan, kaderden kedere savuran yangın faciası her yönüyle, her ihtimaliyle araştırılıp incelenmelidir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bundan sonrası için yapılması gerekenler bellidir. Yangının nasıl çıktığı, içi ahşap kaplı söz konusu iki katlı yurt binasını nasıl sardığı en kısa sürede netleştirilmeli; sorumlular, denetim ve kontrol görevini suiistimal edenler mutlaka bulunup cezalandırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelecek nesillerine sahip çıkıp desteklemesi asli sorumluluk ve görevleri arasındadır. Bunun tersini düşünmek yanlış, esef ve endişe verici bir bakıştır. Sokak aralarında kurulmuş, sağlıksız, istismara açık ve güvensiz yerlerde çocuklarımızın heder olup gitmesine göz yummak, ses çıkarmamak, hatta örtülü olarak önünü açmak bu ülke ve millete yapılabilecek en dehşet verici kötülüklerden birisidir. Türkiye’de körpe yaştaki evlatlarımızın ailelerinden uzakta kaldığı barınma yerlerinin bir envanteri çıkarılmalı, bunun yanında hangi maksat ve emele dayalı olarak özel yurtların açıldığı acilen değerlendirmeye alınmalıdır. Bilinmelidir ki kaybedecek tek bir çocuğumuz yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi, sırf sosyal ve ekonomik imkânsızlıklardan dolayı ilkel şartlara mahkûm edilen, hayatların baharında her türlü risk ve tehlikeye maruz bırakılan çocuklarımızın davacısı olacak, elbette her daim yanlarında duracaktır."  

Etiketler: bahçeli, yurt yangını


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