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Bahçelievler ana trafo merkezinde yangın

Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde ilçeler arası enerji akımını sağlayan ana trafo merkezinde yangın çıktı.

Bahçelievler ana trafo merkezinde yangın

20 Ekim 2016 10:01

Büyük çaplı maddi hasarın olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ederken ilçeye elektrik verilemiyor.
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde bulunan ana trafo merkezinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlçeler arası enerji akımını sağlayan trafo merkezinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın sabah 08.00'de meydana geldi. Bahçelievler ve Bağcılar itfaiye ekipleri tarafından sürdürülen söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgeden yoğun dumanlar yükselmeye devam ediyor. İlçeye elektrik verilemiyor.

Sadık Kahraman

Etiketler: Bahçelievler ana trafo merkezi, yangın


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