Bahçelievler'de 15 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı

Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyen 15 yaşındaki Mertcan Karagöz'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren M.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K., Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli M.K. mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.