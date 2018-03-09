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Bahçelievler’de 50 bin dolarlık kapkaç

İstanbul Bahçelievler’de bir banka şubesinden 50 bin dolar para çeken bir şirket çalışanı kapkaççıların hedefi oldu. Polis ekipleri kayıplara karışan kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievlerde 50 bin dolarlık kapkaç

09 Mart 2018 14:57

Olay, Bahçelievler Yenibosna Radar Mevkii’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirket elemanı bir banka şubesinden 50 bin dolar çekti. Bu sırada şahsı takip eden kapkaççılar şahsın elindeki para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı. Bir süre kapkaççıyı kovalayan banka çalışanı düşerek hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken şirket çalışanı için de ambulans geldi. Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen şirket çalışanının ifadesi alındı.  Polis ekipleri, kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.

Volkan Kayalar

 

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