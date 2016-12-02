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Bahçelievler’de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü

Bahçelievler’de alkollü ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen sürücü park halindeki kamyonetin altına girdi. Meydana gelen kazada sürücü Ertuğrul Ö., kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken yan koltukta oturan arkadaşı Behçet Gürel feci şekilde can verdi.

Bahçelievlerde alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü

02 Aralık 2016 07:20
Bahçelievler’de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü - Tıkla İzle

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.15 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde seyir halinde olan Ertuğrul Ö., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki kamyonetin altına girdi. Sürücü ve yan koltukta oturan Behçet Gürel otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Ertuğrul Ö., çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Yan koltukta oturan Behçet Gürel’i çıkarmak için olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlana sürücü Özen’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Araç içerisinde sıkışan Behçet Gürel’i çıkarmak için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Gürel, hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarıldı. Otomobil içerisinden çıkarılan Gürel’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ancak yapılan müdahaleler cevapsız kalırken, Gürel’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Büyük bir ses duyduklarını ifade eden Erhan Fidan isimli vatandaş, ’’Yarım saat önce büyük bir ses geldi. Bomba falan patladı zannettik. Bir baktık ki araba çekicinin altına girmiş. Arkadaşları kurtarmak için koştuk. Kapıyı açtık, sarhoş gibiydi. Yanındaki ise cansız gibiydi. Hareket etmiyordu. Vefat etmişti sanırım. Polisi ve ambulansı aradım. Uzun zamandır böyle bir kaza görmemiştim. Allah rahmet eylesin ölen arkadaşa. Sürücü sarhoş gibiydi. Beni ön koltuğa kim getirdi diye bize soruyordu. Ben arkada oturuyordum diyordu’’ ifadelerini kullandı.

Kaza yapan sürücüden pişkin yanıt : "İçkiliydim, kaza yaptım"
Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Ertuğrul Ö., alkollü olduğu kabul ederek, "Çekme, İçkiliydim kaza yaptım. Yalan mı söyleyeceğim size" diyerek çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Sürücü Ertuğrul Ö.’nin 158 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ertuğrul Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hayatını kaybeden Behçet Gürel’in cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: bahçelievler, kaza


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