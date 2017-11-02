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Bahçelievler’de AVM’de şüpheli şahıs alarmı

Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinde silahlı şahıs iddiası üzerine özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Alışveriş merkezi boşaltılırken 8 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievlerde AVMde şüpheli şahıs alarmı

02 Kasım 2017 18:32
Bahçelievler'deki alışveriş merkezinde silahlı şahıs paniği! - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, alışveriş merkezinin restoranında bir kişide silah görüldüğü iddiası üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine alışveriş merkezine gelen polis ekipleri önce alışveriş merkezini boşalttı. Ekipler daha sonra özel harekat destekli operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli şahıslarla birlikte silah da ele geçirildi. Polis ekipleri alışveriş merkezi çevresinde önlemlerini sürdürüyor.
Öte yandan içeride bulunan vatandaşlar ve çalışanlar uzun süre alışveriş merkezinin önünde bekledi. Ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar silahlı bir şahıs gördüklerini kaydetti. 

Caner Sönmez - Volkan Kayalar
 

Etiketler: bahçelievler

 

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