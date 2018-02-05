Bahçelievler’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Olay, saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Kuleli Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Kuleli Parkı içerisinde oturan bir grup genç kendi aralarında sohbet ediyordu. Parkın arka kapsından giren başka bir grup, oturan grup ile göz teması kurunca aralarında sözlü tartışma başladı. Yan bakma yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Parka arka kapıdan giriş yapan gruptaki kişiler yanlarında bulunan bıçaklarla karşı gruba saldırmaya başladı. Yaşları 18 ile 20 arasında değişen 3 kişi vücudunun farklı yerlerinden yaralanırken saldırgan kişiler parktan kaçarak uzaklaştı. Olayı gören parktaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Üşümesin diye üzerini montla örttüler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri park içerisinde yaralı halde bulunan 3 yaralı gencin yanına giderek kontrol etti. Yaralılardan 2'si çevredeki vatandaşlar tarafından üşümesi ve şoka girmesi engellemek amacıyla mont giydirilerek korunmaya çalışıldı. Sedyeye konularak ambulansa taşınan gençler tedavi edilmek üzere Bahçelievler Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ufuk Kıvık

