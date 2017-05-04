Bahçelievler’de bir kişiyi öldüren beş kişiyi de yaralayan çılgın aşık yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler'de E.A. adlı zanlı, 13 Nisan tarihinde akşam saatlerinde kız kardeşi ile evde bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra sokağa çıkarak ruhsatsız silahıyla rastgele ateş açmış, açılan ateş sonucu Azerbaycan uyruklu 1 kişi yaşamını yitirmiş, aynı saldırıda 5 kişi ise yaralanmıştı.

Bahçelievler ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan’da meydana gelen olayın faili olarak aranan E.A.’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Poliste, 7 ayrı hırsızlık, 6 farklı olayda kasten adam yaralama, 2 adet taksirle adam yaralama, yağma, ve 1 de ‘silahlı kanuna muhalefet’ suçlarından sabıka kaydı bulunan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sadık Kahraman