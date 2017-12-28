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Bahçelievler’de bomba yüklü araçla ilgili 11 kişi tutuklandı!

Bahçelievler'de terör örgütü PKK tarafından tasarlanan saldırı planına ilişkin patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Bahçelievlerde bomba yüklü araçla ilgili 11 kişi tutuklandı!

28 Aralık 2017 12:26

Emniyet kaynaklarına göre Bahçelievler'de 13 Aralık Çarşamba günü terör örgütü PKK’nın bir hücresi tarafından tasarlanan patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili gözaltına alınan 20 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri dün sona erdi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK üyesi 5 kişi ‘adli kontrol’ hükümlerince tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Dört şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman
 

 

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