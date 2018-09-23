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Bahçelievler'de çakmak gazı bomba gibi patladı; 3 yaralı

Bahçelievler'de çakmak gazı bomba gibi patladı; 3 yaralı
Bahçelievler'de çakmak gazı bomba gibi patladı; 3 yaralı

Bahçelievler’de park halindeki bir otomobil içerisinde çakmak gazı patladı. Çakmak gazı kokladıkları iddia edilen 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Metin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde bulunan otomobil içerisinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 genç, iddiaya göre otomobilin içerisinde çakmak gazı çekti. Çakmak gazının otomobile yayılmasının ardından gençlerden biri elinde bulunan çakmağı ateşleyince sıkışan gaz bomba gibi patladı. 3 gencin, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavi altına aldı. Patlama nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri de otomobilde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Selim Bayraktar

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