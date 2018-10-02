Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı! Ünlü doktor yoğun bakımda

Olay, 12.30 sıralarında Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman ile hastaneye gelen eski hastası tartıştı. Tartışma sonucu şüpheli şahıs hastane içinde uzman doktoru silahla vurarak ağır yaralandı. Olay sonrası ağır yaralanan Hacıosman'a ilk müdahaleyi hastanedeki meslektaşları yaptı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi olaydan kısa süre sonra silahıyla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Hastaneden doktora saldırı açıklaması

Bahçelievler'de doktorun silahlı saldırıya uğramasına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürmektedir" denildi.

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ın çalıştığı hastane, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart ayından itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır. 12.25 sıralarında saldırıya uğrayan Dr. Hacosman, acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır" denildi.

Doktoru vuran saldırgan polis operasyonuyla yakalandı

Bahçelievler'de özel bir hastanede Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ı vurarak kaçan saldırgan Serhat T., Esenler'de polis tarafından yakalandı.

Bahçelievler'de özel bir hastanede meydana gelen olayda saldırgan Serhat T. , psikolojik sorunları sebebiyle Mart ayından beri tedavi gördüğü hastaneye geldi. Zanlı Serhat T., yanında getirdiği silahla Doktoru Fikret Hacıosman'ı odasında vurdu.

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda Esenler Kazım Karabekir Mahllesi'nde bir adresi tespit etti. Zanlının bir akrabasının evinde olduğunu belirleyen polis, ev çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Polisin eve girmek istemesi üzerine şahıs, evdeki insanları rehin almaya çalıştı. Esenler ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri VE müzakereci polislerin çabalarıyla şahıs ikna olarak silahını dışarıya attı. Eve giren ekipler zanlıyı gözaltına alarak karakola götürdü.

Murat Delice

