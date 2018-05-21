Diğer
Kategoriler

Bahçelievler'de kızlar kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu

Bahçelievler'de cadde üzerinde karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı arkadaşları ayırmakta güçlük çekti. Kızların sokak ortasındaki kavgası, bir vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Bahçelievlerde kızlar kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu

21 Mayıs 2018 09:40
Bahçelievler'de kızlar kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu - Tıkla İzle

Yenibosna'da cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Cadde üzerinde sabah saatlerinde karşı karşıya gelen genç kızlar henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Saç saça, baş başa kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti. Sokaktan geçen vatandaşlar ve arkadaşları ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç