Bahçelievler'de kızlar kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu

Yenibosna'da cadde üzerinde kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Cadde üzerinde sabah saatlerinde karşı karşıya gelen genç kızlar henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde birbirine girdi.

Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Saç saça, baş başa kavga eden kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yere düşen kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti. Sokaktan geçen vatandaşlar ve arkadaşları ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.