Bahçelievler'de öğrencilerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci arasında bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı.Kavga okul çıkışında da devam etti. Öğrencilerden biri okulun dışında bıçağını çıkararak M.E isimli öğrenciyi bacağından bıçakladı. Saldırgan öğrenci kayıplara karışırıken, yaralı öğrenci kanlar içinde tekrar okulun içine götürüldü. Burada yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenleri yaptı. Ardından olay yerine Mobil okul timleri ambulans çağırdı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenciyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, görgü şahidi öğrencilerin söyledikleri kanları dondurdu. Öğrenciler saldırgan öğrencinin derste elinde bıçak olduğunu iddia ederek, "Derste elinde bıçak vardı. Bir bakabilir miyiz? dedik hatta. Öğretmen görür dedi. Çıkışta çağırdı. Okul dışında bıçakladı" dedi.

Volkan Kayalar