Diğer
Kategoriler

Bahçelievler'de polis vatandaşla buluştu

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısında polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.


15 Aralık 2016 12:19

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda Bahçelievler sakinlerinin güvenlik ile ilgili asayiş hizmetleri değerlendirildi. Toplum Destekli Polisliğin görev ve amaçları, dolandırıcılık, hırsızlık ve öğrencilerin güvenliği konularında vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kalite Politikası” ve “Suçlular Aramızda” adlı video gösterilerin ve 2016 yılının genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, vatandaşların sorularını cevapladı.

“Bahçelievler İstanbul’un gözbebeği”
Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, “Bugün gerçekleştirdiğimiz huzur toplantımıza aslında sizleri tebessüm ettireceğimiz bir konsept ile hazırlanmıştık ancak, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta yaşanan üzücü olaydan dolayı bunu değiştirdik” dedi.
Meydana gelen terör, asayiş ve her türlü olumsuz durumun kendilerini asla yıldıramayacağını söyleyen Süzgün, “15 Temmuz sürecinde olduğu gibi her zaman Bahçelievler halkı ile dayanışma içindeyiz. 775 personel ile İstanbul’un göz bebeği olan Bahçelievler’e ve onun güzel halkına 7/24 esasına göre hizmet veriyoruz” dedi.

“Emniyet her şeyden önemli”
Belediye Başkanı Develioğlu da terörü lanetleyerek başladığı konuşmasında, “Gencecik aslanlar ülkeleri için can verdiler. Gözü dönmüş caniler günahsız insanları katlettiler. Bunu 15 Temmuz'da da yaptılar, amaçları ülkemizi parçalamaktı ama halkı hesaba katmadılar. Halkımız ve polisimiz 15 Temmuz'da el ele vererek, tıpkı istiklal savaşında olduğu gibi ülkemizi korudular” dedi.
Emniyet sağlanmadan hiçbir gelişme yaşanamayacağını dile getiren Başkan Develioğlu, “Emniyet, ticaretin, sanayinin eğitimin ve soysal kültürel faaliyetlerin alt yapısıdır. Emniyet eksik olmazsa bu hizmetler de olmaz. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Bahçelievler’de de emniyet birinci planda yer alıyor” dedi.

“Biz birlik oldukça başaramayacaklar”
Kaymakam Özyiğit de konuşmasında ülkemizin terör kıskacına alınmaya çalışıldığını söyledi. Dünyaya nizam vermeye çalışan bazı mihrakların acımasızca, masum insanların ve milletlerin canına, malına kastettiğini söyleyen Özyiğit, bunu yapanların asıl hedeflerinin Türkiye ve Türk halkı olduğunu belirtti. Kaymakam Özyiğit, “Bizim bin yıllık tarihimize bakıldığında hiçbir dini inanca ve konuşulan dile müdahale etmediğimizi görürler. Biz gittiğimiz her yere sevgiyi ve barışı da beraber götürdük. Bizi bölemeyecekler, bunu 15 Temmuzda başaramadılar, biz bir ve beraber oldukça hiçbir zaman da başaramayacaklar” dedi. 

Etiketler: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç