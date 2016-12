Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde huzur toplantısı yapıldı. Toplantıda Bahçelievler sakinlerinin güvenlik ile ilgili asayiş hizmetleri değerlendirildi. Toplum Destekli Polisliğin görev ve amaçları, dolandırıcılık, hırsızlık ve öğrencilerin güvenliği konularında vatandaşlara bilgilendirme yapılarak, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kalite Politikası” ve “Suçlular Aramızda” adlı video gösterilerin ve 2016 yılının genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, vatandaşların sorularını cevapladı.

“Bahçelievler İstanbul’un gözbebeği”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, “Bugün gerçekleştirdiğimiz huzur toplantımıza aslında sizleri tebessüm ettireceğimiz bir konsept ile hazırlanmıştık ancak, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ta yaşanan üzücü olaydan dolayı bunu değiştirdik” dedi.

Meydana gelen terör, asayiş ve her türlü olumsuz durumun kendilerini asla yıldıramayacağını söyleyen Süzgün, “15 Temmuz sürecinde olduğu gibi her zaman Bahçelievler halkı ile dayanışma içindeyiz. 775 personel ile İstanbul’un göz bebeği olan Bahçelievler’e ve onun güzel halkına 7/24 esasına göre hizmet veriyoruz” dedi.

“Emniyet her şeyden önemli”

Belediye Başkanı Develioğlu da terörü lanetleyerek başladığı konuşmasında, “Gencecik aslanlar ülkeleri için can verdiler. Gözü dönmüş caniler günahsız insanları katlettiler. Bunu 15 Temmuz'da da yaptılar, amaçları ülkemizi parçalamaktı ama halkı hesaba katmadılar. Halkımız ve polisimiz 15 Temmuz'da el ele vererek, tıpkı istiklal savaşında olduğu gibi ülkemizi korudular” dedi.

Emniyet sağlanmadan hiçbir gelişme yaşanamayacağını dile getiren Başkan Develioğlu, “Emniyet, ticaretin, sanayinin eğitimin ve soysal kültürel faaliyetlerin alt yapısıdır. Emniyet eksik olmazsa bu hizmetler de olmaz. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Bahçelievler’de de emniyet birinci planda yer alıyor” dedi.

“Biz birlik oldukça başaramayacaklar”

Kaymakam Özyiğit de konuşmasında ülkemizin terör kıskacına alınmaya çalışıldığını söyledi. Dünyaya nizam vermeye çalışan bazı mihrakların acımasızca, masum insanların ve milletlerin canına, malına kastettiğini söyleyen Özyiğit, bunu yapanların asıl hedeflerinin Türkiye ve Türk halkı olduğunu belirtti. Kaymakam Özyiğit, “Bizim bin yıllık tarihimize bakıldığında hiçbir dini inanca ve konuşulan dile müdahale etmediğimizi görürler. Biz gittiğimiz her yere sevgiyi ve barışı da beraber götürdük. Bizi bölemeyecekler, bunu 15 Temmuzda başaramadılar, biz bir ve beraber oldukça hiçbir zaman da başaramayacaklar” dedi.