Diğer
Kategoriler

Bahçelievler’de sokak ortasında doktoru bıçakladılar

Bahçelievler’de görevli olduğu sağlık ocağından çıkan bir doktor aracına bineceği sırada kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbeleriyle aracına sığınan doktor, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievlerde sokak ortasında doktoru bıçakladılar

16 Şubat 2018 21:13
Bahçelievler’de sokak ortasında doktoru bıçakladılar - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan sağlık ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Ebubekir Arslan (43), mesai saati bitiminde aracına binmek istediği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağının 3 farklı noktasında bıçaklanan doktor kendini aracın içine atarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştı. Doktorun tekme atarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar, duruma müdahale etmek istediği sırada saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından doktor Ebubekir Arslan, Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonrasında doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın olduğu yere güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların eşkallerini belirlemek için çevrede bulunan güvenlik kameralarını detaylı inlemeye aldı.

Bıçaklayanları tekmeleyerek başından savuşturmaya çalışmış

Olayın görgü tanıdığı Emre Özdemir olay anına ilişkin olarak, “Doktor burada arabasına binerken, arkadan 3 kişi saldırmış. Saldırılınca doktorda arabaya zor atmış kendisini. Kendisine saldıranları tekmeleyerek başından savuşturmuş. Doktor bıçaklanmıştı saldıranlar üzerine gelince arabaya binip tekmelemiş bırakmaları için” dedi. 

Ufuk Kıvık

Etiketler: bahçelievler, doktor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç