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Bahçelievler’deki AVM’ye düzenlenen operasyonun perde arkası ortaya çıktı

Bahçelievler’deki bir AVM’ye geçtiğimiz günlerde düzenlenen çete operasyonunun perde arkası ortaya çıktı.

Bahçelievlerdeki AVMye düzenlenen operasyonun perde arkası ortaya çıktı

08 Kasım 2017 14:19

Organize suç örgütü Şirinler çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, önceki yıllarda İstanbul’da öldürülen Azeri mafya lideri Caniyev suikastının intikamı için Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelen 4 Azeri ile 5 milyon dolara anlaşmak için buluştukları iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 Kasım Perşembe akşamı Bahçelievler’deki bir alış veriş merkezinde organize suç örgütü “Şirinler” çetesine yönelik operasyon düzenlemiş, baskında örgüt lideri 'Max' lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturmada 5 kişi daha yakalanmıştı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Yakalanan zanlıların, önceki yıllarda İstanbul’da öldürülen Azeri mafya lideri Rövşen Canıyev suikastının intikamı için Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelen Canıyev'in kardeşi Namık Canıyev'in de aralarında olduğu 4 Azeri ile 5 milyon dolara anlaşmak üzere buluştukları iddia edildi. İntikam planı için “Şirinler” çetesiyle anlaşmak üzere Bakü’den İstanbul’a gelen Azerbaycan uyruklu 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, 9 silahla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. 

Sadık Kahraman

Etiketler: avm, bahçelievler, operasyon

 

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