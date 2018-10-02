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Bahçelievler'deki doktorun vurulmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Bahçelievler'deki doktorun vurulmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı
Bahçelievler'deki doktorun vurulmasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Bahçelievler’de psikiyatristi silahla ağır yaralayan şüpheli ifadesinde, “Zenginlerin yaşamını görünce kin besliyorum, bu duygudan nasıl kurtarabilirim” dediğini doktorunun da, “İlaçlarını zamanında ve tam iç” diyerek dalga geçtiğini iddia ettiği için kendisini vurduğunu belirtti.

Bahçelievler'de özel bir hastanede psikiyatri doktoru Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak ağır yaralayan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden 18 yaşındaki zanlı Serhat T.'nin emniyetteki ifadesinde, “Doktoruma gittiğimde ona zenginlerin yaşamından etkilendiğimi, onların o eğlence hallerini gördüğümde kin beslemeye başladığımı anlatıp, yardım istedim. Bu duygudan nasıl kurtulabileceğimi sordum. Ancak o benimle alay ederek 'sana yazdığım ilaçları tam ve zamanında içersen kurtulursun' dedi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 

Kendisiyle dalga geçilmesine çok sinirlendiğini söyleyen Serhat T.'nin silahını çekerek ateş ettiğini anlattığı öğrenildi. 

Öte yandan konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çok yönlü çalışması sürüyor.  

Doğan Can Cesur
 

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