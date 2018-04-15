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Bahçelievler’deki yangında apartman sakinleri sokağa döküldü

Bahçelievler’de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar büyük bir panikle evlerinden çıkarak sokağa indi. Vatandaşların söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekerken, binanınn çatısındaki yangın bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievlerdeki yangında apartman sakinleri sokağa döküldü

15 Nisan 2018 03:50

Yangın, saat 01:00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Aynur sokakta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın çatısından dumanların yükseldiği gören vatandaşlar büyük bir panikle evlerinden çıkarak sokağa indi. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar panikle sokak üzerinde beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından sokak üzerinde kısa süreli yaşanan panik daha sonra sona erdi. 

Evlerinden çıkarak sokağa inen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekerken, yangın esnasında evlerinden çıkan vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Apartmanın çatısında çıkan yangın ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
 Selim Bayraktar

 

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