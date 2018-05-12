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Bahçeli'nin af önerisine Başbakan'dan cevap

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'nin af önerisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Bizim gündemimizde af yok" dedi.

Bahçelinin af önerisine Başbakandan cevap

12 Mayıs 2018 16:59

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhitleri bir çalışma içine girdiler. Ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" dedi.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.

 

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