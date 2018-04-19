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Bahçeli'nin Manisa'da katılacağı toplu açılış törenleri ertelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Soma ve Sarıgöl ilçelerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımı ile gerçekleştireceği toplu açılış ve temel atma törenleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) erken seçim takvimi kapsamında seçim yasaklarını başlatabileceği için ileri bir tarihe ertelendi.

Bahçelinin Manisada katılacağı toplu açılış törenleri ertelendi

19 Nisan 2018 15:20

Türkiye, 24 Haziran Pazar günü 'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri' için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimin 24 Haziran'da yapılmasına karar verdiklerini duyurmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu da seçim takvimi için hazırlıklarına başladı. Erken seçim nedeniyle 28 Nisan’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımı ile gerçekleştirilecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Soma ve Sarıgöl ilçelerindeki yatırımlarının toplu açılış ve temel atma törenleri ileri bir tarihe ertelendi. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “24 Haziran günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla YSK’nın seçim yasakları kapsamında açılış ve temel atma törenleri yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle 28 Nisan tarihinde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz toplu açılış ve temel atma törenlerimiz, seçimlerden sonraki ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tüm kamuoyuna duyurulur” denildi. 

 

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