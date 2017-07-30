Bahçeli’nin yeni imajı beğenildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı spor takım elbisesi oldukça ilgi çekti. Bahçeli’nin yeni tarzı sosyal medya takipçilerinden yoğun ilgi görürken, Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) ve Aloğlu Giyim Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, MHP lideri Bahçeli’nin yeni imajını değerlendirdi.

Değerlendirmeyi MAGİDER Başkanı olarak değil de Aloğlu Giyim sahibi olarak yaptığını belirten Aloğlu, "Tabi giyimde bazen kalıpların dışına çıkmak insanların yüzünü değiştirir, yürüyüşünü değiştirir, konuşmasını değiştirir. Yani aslında giyim baktığınızda birçok şeyi ifade eder. Tabi ara sıra farklılıklar gerekir. Modayı takip etmek eskilerin dediği gibi ‘moda takip edilir mi bırak sen sosyete misin’ değildir. Moda giyimdir, titizliktir. Bu Müslümanlıkta da vardır temizlik ve titizlik olarak. Hem de bakarsak Türkler her gitmiş olduğu yerlerde kıyafetleriyle de ön planda olan ve kendilerine özgü kıyafetlere herkesi benimsettiren bir toplum olmuştur. Devlet Bahçeli de giyimiyle güzel olmuş. Bizim giyinmeyi bilmeyen siyasetçi de yok Manisa’da, Türkiye’de. Hepsi çok iyi giyiniyorlar. Siyasetçilerimizin giyim tarzlarını takip ediyorum. Şu kötüdür, bu iyidir gibi bir şey yok. Çünkü bir kültüre sahip olan giyinebiliyor. Teknoloji her şey telefon elimizin altında. Bu sene hangisi moda, hangisi değil oradan da bakılabiliyor" diye konuştu.

Siyasetçilere genelde koyu renkler tavsiye ettiklerini de belirten Aloğlu şunları söyledi: "Biz siyasetçilere giyim konusunda genelde siyah ve lacivert renkler tavsiye ediyoruz. Ama dışarıda spor güncel hayatında giyeceği şeylerde de kravattan bir kere uzak durulması gerektiğini hem biz söylüyoruz hem giyim bilimcileri söylüyor. Yani hangi rengin neyi ifade ettiğini, yakanın birinin açık birinin kapalı olması, düğmeli yaka giyildiğinde karşı tarafa verdiği intiba gibi bunları söylüyoruz. Ara sıra açık, canlı renkler giymekte de fayda var. Devlet Bahçeli’ye yakışmış."

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ