Bahçeşehir Koleji Edirne’nin ilk Fen ve Teknoloji Lisesi’ni açıyor

Bahçeşehir Koleji, Türkiye’de nitelikli ve çok yönlü fen eğitim anlayışını yerleştirmek üzere ilk kampüsünü 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir’de açtığı Fen ve Teknoloji Liselerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Edirne’nin ilk Fen ve Teknoloji Lisesi olacak Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi de 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılıyor. Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi tanıtım toplantısı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, okul müdürleri Mahmut Boztürk, Aysun Yiğitsoy, öğretmenler ve çok sayıda velinin katılımıyla Bahçeşehir Koleji Edirne Kampüsünde gerçekleştirildi.



İlk mezunlar Google, Amazon gibi dünya devlerinde kariyerlerini sürdürüyor



Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle bu okul için özel olarak hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan müfredatıyla 2006 yılından bu yana Türkiye’de fen eğitimini dönüştürüyor. Bahçeşehir Koleji, mezunlarının M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul aldığı, kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlayarak yükseldikleri Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam ediyor.



2019’da sayı 14’e yükselecek

İstanbul Bahçeşehir‘de bulunan ilk Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Kampüsünün ardından İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Antalya ve Eskişehir’de açılan kampüslerle Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nin sayısı Türkiye genelinde 8’e çıktı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu sayı; Ankara, Edirne, Darıca, Gaziantep, Hatay ve İstanbul Halkalı’da açılacak yeni kampüslerle 14’e yükselecek.



“21. yüzyılda söz sahibi bir ülke olabilmemiz için bu liseleri yaygınlaştırmalıyız”



2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesinin tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Türkiye’nin Endüstri 4.0’ı yakalaması ve geleceğin teknoloji ihracatıyla kalkınan ülkeleri arasında yer almasının tek yolunun fen eğitimine yenilikçi bir yaklaşım getirmekten geçtiğinin altını çizerek, “Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde uygulanan eğitim, öğrencileri çok yönlü bilim ve teknoloji insanları olarak yetiştirmek üzere kurgulanıyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde dünya bilim ve teknoloji literatürünü takip eden, farklı kültürlerden insanlarla iş birliği yapabilen, teorik bilgisini pratiğe dökme becerisine sahip, farklı disiplinleri bir arada etkin bir şekilde kullanan bireyler yetiştiriyoruz” dedi. Dağ, eğitim kurumu olarak Türkiye’nin 21. yüzyılda söz sahibi bir ülke olması için bu liseleri ülke genelinde yaygınlaştırma sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti.





“Öğrencilerimiz hem Avrupa’da hem de Dünya’da ülkemizi temsil edecekler”

Edirne’yi nitelikli fen eğitimiyle buluşturacağız diyen Özlem Dağ, “Edirne’de Fen ve Teknoloji Lisesi açmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Edirne’ye yakışır nitelikte bir kampüs olacaktır. Ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı olan Edirne’de yetişecek gençlerimiz gelecekte bizleri bilim ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarıyla hem Avrupa’da hem dünyada temsil edecekler. Edirne Fen ve Teknoloji Lisemizin yenilikçi eğitim yaklaşımıyla Edirne’ye değer katacağını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.



“11 yıl önce ülkemize şimdi de güzel Edirne’mize getirdik”



Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi tanıtım programı sonrası İHA’ya yaptığı açıklamasında, “6 yıl önce Bahçeşehir Kolejini Edirne Kampüsünü açtık. Burada Anaokulundan Anadolu Lisesine kadar eğitim veriyoruz. Bundan 3 yıl önce Türkiye’nin 14 noktasında Fen ve Teknoloji Liseleri açma kararını verdik. Daha önce, 11 yıl önce İstanbul’da bir Fen ve Teknoloji Lisemiz vardı. Şimdi bunlardan bir tanesini de Edirne’de bu kampüsümüzde Fen ve Teknoloji Lisesi olarak açacağız. Amacımız, Türkiye’nin bilim insanlarını ortaokuldan, liseden itibaren çok yönlü ve vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirebilmek. Dünyada artık teknoloji üretimi olmadığı takdirde, ülkenin kalkınması, kişinin gelişmesi mümkün gözükmüyor. O anlamda da bu çağda 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerimize kazandıracak bir eğitim öğretim anlayışı içerisinde olmalıyız. Geçmişte Fen Liseleri vardı ama artık Fen Liseleri dünyada farklı bir eğitim anlayışı uyguluyor. Dünyada artık Fen ve Teknoloji Liseleri var. Biz de ülkemize bu liseyi 11 yıl önce getirdik. Şimdi de güzel Edirne’mize Fen ve Teknoloji Lisesi açıyoruz. Kampüsümüzün önümüzdeki eğitim öğretim döneminde eğitime başlaması için bütün hazırlıklarımızı bitirdik. Trakya Bölgesi’nde ilk ve tek Fen ve Teknoloji Lisesi Edirne’de hayata geçecek. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



“Milli harp gücümüzü oluşturabilirsek, o zaman daha özgür, daha bağımsız oluruz”



Enver Yücel, Afrin Zeytin Dalı Harekâtında kullanılan milli insansız hava araçları ve milli harp güçlerinden örnekler vererek, hedeflerinin Fen ve Teknoloji liselerinde milli harp gücüne katkı sağlayacak bilim insanları yetiştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Bir ülkenin özgürlüğü, bağımsızlığı onun elindeki yeterli silah gücüne de bağlıdır. Eğer sizin, tankınız, tüfeğiniz, uçağınız başka yerlere bağlı ise böyle bir durumda korkarsınız. Ancak Türkiye milli savunma alanında daha önceki konumundan çok daha ileridedir. Nitekim görüldüğü üzere Afrin Zeytin Dalı Harekâtında kendi ürettiğimiz insansız hava araçlarını, tankları, başka yerli silahları kullanıyoruz. Demek ki biz eğer Fen ve Teknoloji Liselerimizde, üniversitelerimizde kendi milli silahlarımızı üretebilirsek, milli harp gücümüzü oluşturabilirsek, o zaman daha özgür, daha bağımsız oluruz.”