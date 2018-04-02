Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılıyor

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim göreceği Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü’nün tanıtım toplantısı AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü Kurucu Temsilcisi İsmail Hakkı Bozkurt, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve velilerin katılımıyla gerçekleşti.

“ Enver Yücel bir eğitim duayeni”

Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde de bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. Bahçeşehir Kolejinin Erzurum’da kampüs açma kararından mutluluk duyduğunu söyleyen Ilıcalı, Enver Yücel’in bir eğitim duayeni olarak öngörüleriyle Türkiye’de eğitime büyük katkıları olduğunu söyledi. Erzurum’un potansiyeli yüksek bir kent olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti: “Erzurum köklü eğitim kurumlarıyla ülkemizin yüz akı kentlerinden biriydi. Çok kıymetli insanlar yetiştirmiş bu kent zamanla eğitimde geriye düşmüş gibi görünüyor ancak Bahçeşehir Koleji gibi değerli bir eğitim kurumuyla bu eğitim atılımının yeniden güçleneceğini görmekten mutluluk duyuyorum. Erzurum’un geçmişinden getirdiği değerleri, insanının zekasını ve potansiyelini gören hemşerilerimizin ve Sayın Enver Yücel’in bu değerli eğitim yatırımının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim verecek”

Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü tanıtım toplantısına katılan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları yöneticileri Bahçeşehir Kolejinin eğitim modelleri ve yeni kampüs hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Erzurum’da eğitime başlayacak olan Bahçeşehir Koleji Erzurum Kampüsü’nün, Çat yolu üzerinde inşa edildiğini belirtilerek, “Kurulduğu 1994 yılından bu yana Türkiye’ye öncülük eden eğitim modellerini uygulayan Bahçeşehir Koleji, Erzurum’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim verecek” denildi.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor. Dünyada yaşanan tüm sorunların eğitimle çözüleceğine olan inancıyla Bahçeşehir Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 48 ilinde 101 kampüsüne yenilerini ekleyerek eğitim yatırımlarına devam ediyor.