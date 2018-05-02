Bahçeşehir Koleji, geleceğin basketbolcularına ulaşıyor

Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından birisi olan Bahçeşehir Koleji, Türkiye’nin keşfedilmeyen yetenekli basketbolcularını bulmak için yola çıkıyor. Bu yıl kurulan ve Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yılında Türkiye Federasyon Kupası şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Süper Lig’e yükselmek için Play-Off mücadelesi verecek. Basketbolu sadece basketbol takımıyla sınırlandırmak istemeyen eğitim kurumu, altyapıya yapacağı yatırımla da dikkat çekiyor. Türkiye’nin dört bir yanına açılacak olan Bahçeşehir Koleji, basketbolu seven yetenekli gençlere ulaşarak, yetenekli isimlerin NBA’e gitme hayalleri için de basamak olmayı hedefliyor.

Hüseyin Yücel: “Amacımız gençleri topluma kazandırmak”

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen basın toplantısında gazetecilerle buluşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başantrenörü Stefanos Dedas, kaptan Kerem Gönlüm ve Altyapı Koordinatörü Tufan Sabah soruları yanıtladı. Başkan Hüseyin Yücel, amaçlarının Türkiye’deki genç yetenekleri bularak basketbola kazandırmak olduğunu belirterek, “Bu hem kulübümüzün altyapısını geliştirmek hem de gençleri spora yönlendirerek uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi. 12 ilde gerçekleştireceğimiz bu projede, özellikle büyük şehirlerin dışında yapacağımız seçmeler çok önemli. Büyük şehirlerde gençler basketbola daha kolay erişebiliyor. Mardin, Batman ve Diyarbakır gibi şehirlerde yapacağımız seçmelerle, gençlerimizi basketbola kazandıracağız. Amacımız 10 bin gence ulaşmak. NBA hayalleri olan gençlerimizin hayalini yerine getirmeyi hedefliyor. Bunun yanında tabii ki önceliğimiz, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak” diye konuştu.

“Hem eğitim hem spor bir arada gidecek”



Yetenekli basketbolculara eğitim desteği vereceklerini de sözlerine ekleyen Yücel, “Daha önce baktığımızda basketbola yönelen gençlerin eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını görüyorduk. Seçeceğimiz yetenekli oyuncuların tabii ki tamamının NBA’e gitmesi zor ancak bu gençlerin özellikle eğitimi konusunda kendilerine destek vereceğiz. Bahçeşehir Üniversitesi, bu anlamda yetenekli oyunculara burs vererek destek olacak ve hem basketbolu hem de eğitimi bir arada götürebilecekler. Uzun vadeli bu projede ilerleyen dönemlerde dijital ortamlarda da desteklenen bir çalışma planlıyoruz. Önceliğimiz Türkiye’deki 107 kampüste gençlere ulaşma imkanımız çok yüksek seviyede. Türkiye’de hemen hemen her ilde varız. Bu kampüslerde amatör olarak spor yapılıyor. Bunları daha profesyonelleştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 12 binin üzerinde sporcu gencimize bu imkanları sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kerem Gönlüm: “Bu projeyle Milli Takım kapısı açılacaktır”



Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Kaptanı Kerem Gönlüm, projenin çok önemli olduğunun altını çizerek, “Bu proje sayesinde özellikle milli takımın oyuncu kaynağı da gelişecektir. Gençlerin basketbola olan tutkusu ve yetenekli oyuncuların bulup çıkarılması konusunda çok önemli bir proje. Bahçeşehir Koleji olarak basketbola verilen değeri görüyoruz. Diyarbakır’dan Van’a 12 ilde 10 bin sporcu yetiştirme adına büyük bir oluşumun temellerini atıyoruz. Sadece oyuncu olarak değil, spor adamı olarak da Türk basketboluna desteklerinden dolayı Bahçeşehir ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah yıllarca gururla terlettiğim Milli Takım formasına da bu adımla birçok sporcu yetiştirilir. Gençlerimize emanetiz ve gençleri desteklemek zorundayız. Ben bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Tufan Sabah: “Seçmeleri önümüzdeki yıl 35 şehirde yapmayı planlıyoruz”



Bahçeşehir Koleji Altyapı Sorumlusu Tufan Sabah da eğitimdeki öncülüklerini sporda gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerin yanı sıra özellikle Anadolu illerinde Samsun, Mersin, Sivas, Iğdır ve Batman gibi illerde seçmelerimizi yapacağız. Ücretsiz başvurular web sitemizden yapılacak ve katılım sınırı yoktur. Amacımız iyi bir sporcu yetiştirmek değil, bu sporcuların akademik eğitimini de iyi şekilde almasıdır. Mersin’de 13 Mayıs’ta, Antalya’da 19 Mayıs’ta, İzmir’de 20 Mayıs’ta, Iğdır ve Van’da 24 Mayıs’ta, Diyarbakır, Batman ve Mardin 26 Mayıs’ta, İstanbul’da 27 Mayıs’ta, Samsun’da 3 Haziran’da, Ankara’da 4 Haziran’da ve 6 Haziran’da Sivas’taki seçmelerle taramalarımız sona erecek. Bu seçmelerde bize desteğini esirgemeyen Başkanımız Hüseyin Yücel’e teşekkür ediyorum. Bu seçmelerde 12 bine ulaşmak istiyoruz. Önümüzdeki senelerde bu taramaları 35 şehre çıkaracağız. Büyük şehirlerde seçmelerde yaş sınırı 9-18 olacak, diğer şehirlerde ise 10-14 olacak” diye konuştu.

Konuşma ve soru cevap kısmının ardından fotoğraf çekimiyle basın toplantısı tamamlandı.

Bozhan Memiş

